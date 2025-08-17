Este sábado, una obra del fotógrafo mendocino Eduardo Dolengiewich fue entregada al museo de Boulogne Sur Mer, en Francia, la histórica casa donde falleció el general José de San Martín. El gesto se concretó gracias a la gestión de las hermanas mendocinas Alejandra y Eugenia Carrasco.

Mendoza suma presencia en Francia: una imagen del Cerro de la Gloria llegó al museo de Boulogne Sur Mer

La entrega se realizó en la mañana del 16 de agosto, cuando María Eugenia Carrasco Gentil, residente en Francia, donó al museo una fotografía del monumento del Cerro de la Gloria. Fue recibida por el suboficial mayor Silvio Castro, quien ubicó la obra en el espacio dedicado a los monumentos en homenaje al Libertador presentes en distintas partes del mundo.

La iniciativa nació cuando Alejandra Carrasco visitó el museo en junio pasado y advirtió que no había una imagen del icónico monumento mendocino. La inquietud llegó hasta el gobernador Alfredo Cornejo, quien encomendó al subsecretario de Cultura, Diego Gareca, la tarea de concretar el pedido. Para ello, se convocó a Dolengiewich, reconocido por su trayectoria fotográfica.

Este aporte cultural llega en la antesala de una fecha significativa: el 17 de agosto se cumplirán 175 años del fallecimiento de San Martín en Boulogne Sur Mer.

El museo y su historia

El inmueble donde murió el Libertador, en 1850, fue adquirido por el Estado argentino en 1926 gracias a fondos recaudados por suscripción escolar. Actualmente depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada Argentina en Francia, y funciona como museo histórico.

La casa conserva la distribución original: el despacho de San Martín, su dormitorio con objetos personales, acuarelas y mobiliario de la época. Además de su valor patrimonial, el museo desarrolla actividades culturales, exposiciones y cada año organiza un homenaje por el aniversario de la muerte del prócer.

Con la llegada de esta obra fotográfica, Mendoza suma su presencia a un espacio emblemático que mantiene viva la memoria del Padre de la Patria.