Sorpresivo cierre del paso a Chile Cristo Redentor
Ante el pronóstico de nevadas, y luego de las reuniones de ambas coordinaciones donde se mantenía habilitado el tránsito, Chile informó el cierre de Libertadores
Una obra del fotógrafo Eduardo Dolengiewich fue entregada al museo de Boulogne Sur Mer, donde murió San Martín. Gestión de las hermanas Carrasco.Sociedad17/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Este sábado, una obra del fotógrafo mendocino Eduardo Dolengiewich fue entregada al museo de Boulogne Sur Mer, en Francia, la histórica casa donde falleció el general José de San Martín. El gesto se concretó gracias a la gestión de las hermanas mendocinas Alejandra y Eugenia Carrasco.
Mendoza suma presencia en Francia: una imagen del Cerro de la Gloria llegó al museo de Boulogne Sur Mer
La entrega se realizó en la mañana del 16 de agosto, cuando María Eugenia Carrasco Gentil, residente en Francia, donó al museo una fotografía del monumento del Cerro de la Gloria. Fue recibida por el suboficial mayor Silvio Castro, quien ubicó la obra en el espacio dedicado a los monumentos en homenaje al Libertador presentes en distintas partes del mundo.
La iniciativa nació cuando Alejandra Carrasco visitó el museo en junio pasado y advirtió que no había una imagen del icónico monumento mendocino. La inquietud llegó hasta el gobernador Alfredo Cornejo, quien encomendó al subsecretario de Cultura, Diego Gareca, la tarea de concretar el pedido. Para ello, se convocó a Dolengiewich, reconocido por su trayectoria fotográfica.
Este aporte cultural llega en la antesala de una fecha significativa: el 17 de agosto se cumplirán 175 años del fallecimiento de San Martín en Boulogne Sur Mer.
El museo y su historia
El inmueble donde murió el Libertador, en 1850, fue adquirido por el Estado argentino en 1926 gracias a fondos recaudados por suscripción escolar. Actualmente depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada Argentina en Francia, y funciona como museo histórico.
La casa conserva la distribución original: el despacho de San Martín, su dormitorio con objetos personales, acuarelas y mobiliario de la época. Además de su valor patrimonial, el museo desarrolla actividades culturales, exposiciones y cada año organiza un homenaje por el aniversario de la muerte del prócer.
Con la llegada de esta obra fotográfica, Mendoza suma su presencia a un espacio emblemático que mantiene viva la memoria del Padre de la Patria.
Ante el pronóstico de nevadas, y luego de las reuniones de ambas coordinaciones donde se mantenía habilitado el tránsito, Chile informó el cierre de Libertadores
La festividad se recuerda cada 15 de agosto y es un momento muy especial, significa encuentro, descanso y celebración en todo el país europeo.
La tradicional Feria tendrá su edición especial “Día del Niño” del 14 al 17 de agosto, en el Predio de la Virgen de Guaymallén, con variadas actividades y más de 200 stands.
El encuentro es organizado por la Municipalidad de Guaymallén, la DGE, el Instituto Universitario de Actividad Física Jorge Coll y la Universidad Juan Agustín Maza.
La iniciativa de enoturismo busca que los mendocinos puedan visitar y experimentar en las bodegas sin pagar entrada. La campaña continúa durante agosto.
Abre en San Juan Zona Azul, la nueva residencia para adultos mayores que llega con un modelo innovador. Ofrece un espacio único vivir con plenitud, naturaleza, actividades y una comunidad activa.
Se trata del barrio Los Molinos, el cual está compuesto por 48 bloques de modernos departamentos en una importante zona de la Ciudad de San Juan
El informe de Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21, reveló una disminución del nivel de felicidad en el país, durante el primer trimestre de 2025.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
El Hospital pediátrico de OSEP incorporó tecnología de última generación, sumado a la donación de la Asociación Tras-Pasar para dos salas de internación oncológicas
Gimnasia y Tiro lo venció por 1 a 0, aún así por el momento el botellero (debe un partido con San Martín de Tucumán) sigue en la zona de clasificación.
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.