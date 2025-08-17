El Tomba goleado en el Monumental, preocupante presente

Fue la noche de los dobletes: Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi firmaron uno cada uno para el Millonario y Agustín Auzmendi hizo lo propio para el Tomba.

El Millonario abrió el marcador rápidamente con un gran gol de Sebastián Driussi, pero minutos más tarde una gran jugada de Santino Andino y una floja respuesta de Jeremías Ledesma le permitieron igualar a Agustín Auzmendi.

Nuevamente el Millonario se puso en ventaja con un gol de Giuliano Galoppo que conectó al arco vacío, pero duró poco: Lautaro Rivero le cometió penal a Facundo Altamira y Auzmendi lo cambió por gol.

Un córner en la última jugada del primer tiempo, ejecutado por Juanfer Quintero y conectado por Galoppo, le devolvió la ventaja a los de Núñez.

En el inicio del complemento, una gran jugada colectiva que la defensa visitante no pudo despejar finalizó con el 4-2 convertido por Driussi que definió el partido. Sobre el cierre, Maxi González se disponía a anotar el 4-3 pero la jugada fue anulada por offside luego del llamado del VAR.

Ambos equipos jugarán el próximo jueves por copas internacionales. Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte con Mineiro (uno a uno en la ida) por Copa Sudamericana, en tanto que el elenco de Marcelo Gallardo se verá las caras con Libertad por la Libertadores, en una serie que está 0-0.

Sintesis

River Plate: 4

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Bautista Dadin. . DT: Marcelo Gallardo./ Cambios: Marcos Acuña x Bustos, Matias Galarza x Quintero, Juan Cruz Meza x Fernández, Miguel Borja x Driussi, Gonzalo Martinez x Dadin.

Godoy Cruz: 2

Franco Petroli; Lucas Arce, Ian Escobar, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Gonzalo Abrego, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Walter Ribonetto./ Cambios: Pol Fernandez x Nicolás Fernandez, Walter Montoya x Abrego, Matías Gonzalez x Poggi, Misael Sosa x Altamira, Daniel Barrea x Auzmendi.

Goles: PT: 3: Driussi (RP), 9: Auzmendi (GC), 19: Gallopo (RP), 29: Auzmendi de penal (GC), 47: Gallopo (RP) / ST: 4: Driussi (RP)

Arbitro: Sebastián Zunino

Estadio Monumental,

Fotos: Prensa Godoy Cruz



Fuente: El Gráfico















