El Tomba goleado en el Monumental, preocupante presente

Otro mendocino goleado, Independiente ante Boca 3 a 0
Aunque el marcador parezca exagerado no se puede discutir la legitimidad del triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia, un Azul muy desteñido.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.Deportes17/08/2025Deportes CuyoNoticias
Fue la noche de los dobletes: Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi firmaron uno cada uno para el Millonario y Agustín Auzmendi hizo lo propio para el Tomba.
El Millonario abrió el marcador rápidamente con un gran gol de Sebastián Driussi, pero minutos más tarde una gran jugada de Santino Andino y una floja respuesta de Jeremías Ledesma le permitieron igualar a Agustín Auzmendi.
Nuevamente el Millonario se puso en ventaja con un gol de Giuliano Galoppo que conectó al arco vacío, pero duró poco: Lautaro Rivero le cometió penal a Facundo Altamira y Auzmendi lo cambió por gol.
Un córner en la última jugada del primer tiempo, ejecutado por Juanfer Quintero y conectado por Galoppo, le devolvió la ventaja a los de Núñez.
En el inicio del complemento, una gran jugada colectiva que la defensa visitante no pudo despejar finalizó con el 4-2 convertido por Driussi que definió el partido. Sobre el cierre, Maxi González se disponía a anotar el 4-3 pero la jugada fue anulada por offside luego del llamado del VAR.
Ambos equipos jugarán el próximo jueves por copas internacionales. Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte con Mineiro (uno a uno en la ida) por Copa Sudamericana, en tanto que el elenco de Marcelo Gallardo se verá las caras con Libertad por la Libertadores, en una serie que está 0-0.
River Plate: 4
Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Bautista Dadin. . DT: Marcelo Gallardo./ Cambios: Marcos Acuña x Bustos, Matias Galarza x Quintero, Juan Cruz Meza x Fernández, Miguel Borja x Driussi, Gonzalo Martinez x Dadin.
Godoy Cruz: 2
Franco Petroli; Lucas Arce, Ian Escobar, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Gonzalo Abrego, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Walter Ribonetto./ Cambios: Pol Fernandez x Nicolás Fernandez, Walter Montoya x Abrego, Matías Gonzalez x Poggi, Misael Sosa x Altamira, Daniel Barrea x Auzmendi.
Goles: PT: 3: Driussi (RP), 9: Auzmendi (GC), 19: Gallopo (RP), 29: Auzmendi de penal (GC), 47: Gallopo (RP) / ST: 4: Driussi (RP)
Arbitro: Sebastián Zunino
Estadio Monumental,
Fotos: Prensa Godoy Cruz
Fuente: El Gráfico
Enviaste
Sintesis: Independient
Aunque el marcador parezca exagerado no se puede discutir la legitimidad del triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia, un Azul muy desteñido.
A San Martin en tanto se lo empaaron sobre la hora. Ni vencedores ni vencidos en el clasico puntano, termino 0 a 0 y Gutierrez descendió al Regional.
Se disputó la 3° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde Camilo Mendoza, representante del equipo Diberboll, se consagró como ganador.
Gimnasia sueña con volver a jugar la final por el ascenso a Primera como la temporada anterior, por ahora jugaría por el primer ascenso, ilusión que se renueva.
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.
Gimnasia y Tiro lo venció por 1 a 0, aún así por el momento el botellero (debe un partido con San Martín de Tucumán) sigue en la zona de clasificación.
Con un golazo de Andino lo ganaba Godoy Cruz, lo empató el Mineiro cuando terminaba la etapa y fue triunfo brasilero con gol de Hulk sobre el final.
El dispostivoi ncluirá vigilancia dentro del estadio, patrullajes en el Parque San Martin y controles en los principales accesos, con tecnología de avanzada.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
El Hospital pediátrico de OSEP incorporó tecnología de última generación, sumado a la donación de la Asociación Tras-Pasar para dos salas de internación oncológicas
Gimnasia y Tiro lo venció por 1 a 0, aún así por el momento el botellero (debe un partido con San Martín de Tucumán) sigue en la zona de clasificación.
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.