Un nuevo desafío para "Pipío" Fernández

Gabriel Fernández sigue buscando nuevos desafíos a pesar de su ya extensa y exitosa carrera deportiva. Campeón Argentino hace un par de años, el piloto mendocino está enfocado en su nuevo proyecto: el Campeonato Latinoamericano de Motocross.

La cita será el 30 de septiembre y 1 de octubre en Guatemala, más precisamente en la ciudad de Teculután, donde se llevará a cabo esta nueva edición del certamen, que solo tiene una fecha en todo el año.

Hasta allá viajará el piloto de Guaymallén, que estará compitiendo con una Honda 450, lo que supone que tendrá que llevar un proceso de adaptación debido a que hace varios años que en el ámbito local pilotea una Yamaha 450.

“Estoy muy contento y motivado por esta nueva experiencia. Vamos a tratar de hacer un buen trabajo, no sé con qué me voy a encontrar, porque no conozco el nivel de los pilotos. Espero adaptarme rápido a la moto. La idea es estar lo más arriba posible, teniendo en cuenta que no llego al cien por ciento, como me gustaría a mi”, señaló el popular Pipío.

“Voy a correr con una Honda gracias al apoyo de Máxima Lubricantes. que se han portado excelente y me esperan con la moto y con todo un equipo de trabajo”, agregó el mendocino.

La actividad en pista comenzará el sábado con los entrenamientos y posteriormente la clasificación. Para el domingo quedará el plato fuerte: la disputa de las dos mangas, que definirán al nuevo campeón Latinoamericano.