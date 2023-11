Berti dejó de ser el DT de Independiente

Lo confirmó el propio técnico quien dirigirá mañana por última vez al Azul en el partido frente a River. Continuaría su carrera en Newells Old Boys.

El técnico que quedará en la historia de Independiente Rivadavia por haber conseguido el ascenso a Primera División no estará en el banco leproso cuando comience el campeonato. El rosarino a quien ya se señala como el próximo adiestrador de Newells Old Boys, ya que eliminado de la posibilidad de jugar los play off de la Copa de la Liga perdería a Gabriel Heinze en ese puesto formuló breves declaraciones sobre su dimisión:

"Hoy les informé a todos que no sigo. Estamos esperando el partido de mañana (con River, en el Malvinas) y después me desligo del club. Cuando todos tiramos para el mismo lado, las cosas se dan con facilidad. sto ya estaba todo hablado, hoy solo lo comuniqué"

Zonda

Se estaría evaluando trasladar el partido ante River programado para este viernes a las 21 en el Malvinas Argentinas para el día sábado. Defensa Civil alertó a los organizadores del partido que disputarán River e Independiente Rivadavia de Mendoza por la presencia de fuertes vientos y tormentas durante la jornada del amistoso. ¿Se suspende?

Defensa Civil comunicó la situación a la Subsecretaría de Deportes de la provincia cuyana para que tome medidas preventivas. Una de ellas tiene que ver con la suspensión de todo tipo de actividades al aire libre, entre las que estaría incluída la realización del amistoso en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Si bien la empresa organizadora todavía no tomó una decisión, sí está alertada sobre las condiciones climáticas y los inconvenientes que podría generar el viento Zonda para el espectáculo.

Otro técnico en el Parque

Jose María Bianco quien ya fuera técnico de Gimnasia y Esgrima cinco años atrás realizando una buena campaña en el Lobo, es el elegido para reemplazar a Joaquín Sastreahora tendrá su segundo ciclo en el club. El "Chaucha" se había alejado en su momento de la institución mensana por un problema de salud.