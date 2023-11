San Luis: egresaron 99 alumnos de las Escuelas Públicas Digitales Rurales

Alegres y emocionados llegaron los 99 alumnos a la Universidad de La Punta (ULP), quienes este lunes cumplieron una de sus metas, finalizar el secundario. Del emotivo acto participó la Secretaria Académica, Tatiana Olguin, la Directora del Instituto Alumnos, Karina Matera, la jefa del Programa Escuela Públicas Digitales, Manuela Ferreyra, familiares y amigos.

Ferreyra destacó que en total cuentan con una matrícula de 592 alumnos, de los cuales 99 finalizaron sus estudios secundarios. “Es una emoción muy grande ver a los chicos de distintos parajes venir a la ULP a buscar sus diplomas”, expresó la funcionaria, quien destacó la posibilidad de que los alumnos puedan estudiar cerca de sus hogares sin tener la necesidad de trasladarse. “Como lo establece la Ley de Educación Nacional y así lo entendió nuestro Gobernador, quien decidió implementar estas escuelas para que ningún chico o chica tenga que irse de su pueblo para continuar formándose”, resaltó.

Magalí Fernández, quien asiste a la escuela ubicada en La Punilla, no apartaba la mirada de su diploma. “Es un orgullo para mí terminar la escuela. Estoy muy feliz y significa que puedo cumplir otra de mis metas, que es la de estudiar Contador Público. Le agradezco a mi familia por el apoyo que me ha dado”, comentó. Por otro lado, Julieta García, de Talita, manifestó sentir una satisfacción muy grande. “Todos estos años le puse mucho esfuerzo y sé lo responsable que fui. Me tocó un grupo de compañeros y docentes muy buenos”, destacó la alumna con los ojos vidriosos, quien mencionó que su sueño es ser veterinaria.

Los graduados de esta emotiva jornada son de las siguientes localidades: Alto Pencoso, Bagual, Balde, Batavia, Estancia Grande, Juan Llerena, La Carolina, La Florida, La Maroma, La Punilla, La Vertiente, Las Aguadas, Las Chacras, Los Cajones, Los Manantiales, Lafinur, Leandro N. Alem, Nahuel Mapa, Navia, Paso Grande, Potrerillo, Renca, Saladillo, San Gerónimo, San Pablo, Santa Bárbara, Talita, Villa Praga y Zanjitas.