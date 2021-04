Una niña de 11 años organiza un festival solidario en Maipú

Isabella Milagros Pereyra se llama la nena maipucina de 11 años que por propia iniciativa tejió mantas que llegaron al hospital Notti, y cuando vio la foto de una nena en tratamiento que la había recibido, tuvo el sueño de organizar algo “más grande” para ayudar. Con ese objetivo y el apoyo de Maipú Municipio, el viernes 16 de abril a las 21hs, organizó un festival solidario, que contará con la presencia de Johana Quinteros y la Compañía Kuruka Circo.



Aquella mantita tejida por sus manos, llegó no solo a abrigar a pacientes del hospital Notti, sino a ponerle un sentido a sus ganas de ayudar. Es por eso que de ahí en más comenzó a juntar ropa, alimentos no perecederos, juguetes y donarlos a merenderos de su departamento.

“Soy cero tímida, me gusta hablar y expresarme porque si sos claro con el mensaje que das, podés cambiar el mundo en positivo”, dice Isabella dueña de una personalidad extrovertida y muy respetuosa. “Cuando empezó la pandemia el año pasado y no pude ir más a la escuela sufrí ataques de pánico, fue mi cardióloga (la doctora Ana Schroh) que me aconsejó hacer algo que me motivara. Me daban escalofríos, temblaba, sentía mucha angustia, hasta que conocía a “Urdiembre Solidaria”, una organización comunitaria que hace tejidos. Lógicamente soy la integrante más chica, pero me siento una más, son personas maravillosas todas que piensan en los demás”, relata Isabella sobre su vida tan poco común.

“Hoy mi casa tiene un cuarto lleno de cajas de ropa, porque jamás le entregaría prendas a otra persona en una bolsa de residuos, con mi familia ponemos todo al sol, sanitizamos, lavamos, planchamos y ponemos en cajas. Quiero que los niños reciban esas cajas con aroma a ropa limpia, porque me importa que se sientan bien”, dice Isabella que todo el tiempo hace derramar lágrimas de orgullo a su mamá. “Mi hija siente empatía por las personas humildes, ella me ha escuchado contar mi propia historia, vengo de un hogar de pobreza, donde a veces no había cena, o incluso vendíamos huevos para poder sobrevivir. Isabella sabe que así como hay chicos que su sueño es tener un celular por ejemplo, hay otros que su sueño es tener un par de zapatillas para no andar descalzos. Ella entiende que no es su responsabilidad claro, pero se le ilumina el alma hacerlo y si la hace feliz aquí estamos acompañándola”, cuenta su madre.

Isabella Milagros Pereyra practica patín artístico en el Polideportivo Giol y ya a sus 11 años es federada. “Cuando sea grande quiero ser presentadora de televisión pero al patín no lo dejaré jamás, soy feliz cuando estoy ahí haciendo piruetas y el deporte además le hace bien a mi corazón”, dice recordando que hasta los 3 años debió tomar medicación y que al haber pasado por una cirugía tan delicada como la de corazón abierto, el cuidado de su cuerpo debe ser de por vida.

El Festival

Será el próximo viernes 16 de abril con la actuación de Johana Quinteros y la Compañía Kuruka Circo. La entrada para el espectáculo podrá ser canjeada por una caja de leche y las entradas pueden ya retirarse los días hábiles en Teatro Imperial (Perón y Pescara de Maipú) de 08 a 12hs o en Casa Doña Paula (Pescara 500 de Maipú). La leche recolectada será a beneficio de los merenderos “Pancitas llenas”, “Neófitos”, “Angelitos negros” y “Comedor de los abuelos”.



Fuente y fotos: Maipú Municipio