San Luis: depósitos y edificios de Desarrollo Humano en estado de abandono

“Hicimos un recorrido por diferentes puntos de la ciudad de San Luis rastreando los espacios que se utilizaban para almacenar, mayoritariamente, la mercadería destinada a comedores y merenderos. El estado de desorden y desidia es impresionante. Con tantas necesidades que tienen los sanluiseños, encontrar todo en condiciones tan lamentables nos pone muy tristes”, indicó la ministra de Desarrollo Humano, Mónica Becerra.



El inventario realizado por la nueva gestión da cuenta de camas y colchones que se amontonan junto a los paquetes de yerba, las cajas de zapatillas, los paquetes de porotos, los materiales eléctricos, caños, galletas, bolsas de cemento y pañales. Todo en un mismo espacio, sin orden, ni limpieza.

“Los depósitos fueron arrasados y las cámaras de seguridad, arrancadas. Algunos de los galpones alquilados tenían poca mercadería y otros que estuvieron rentados están completamente vacíos, de nada de eso hay registro. No sabemos qué había, dónde se destinó ni quien se lo llevó”, explicó Becerra.

“Estamos trabajando para comprobar el estado de la mercadería ya que en muchos de los depósitos las condiciones de almacenamiento no eran las apropiadas. Ese es el primer paso. Además de pelelas y guardapolvos, encontramos también carteras, cintos y collares. Es enorme el desorden y no tenemos ninguna documentación que respalde esos elementos. Estamos creando un sistema no sólo para inventariar lo que hay, sino también para comenzar a trabajar con un flujo de mercadería, repuestos y demás para que sea bien transparente el movimiento de cada cosa”, explicó el director de Emergencia Social, Alfredo Álvarez.

Edificios en estado de abandono

La realidad encontrada en las dependencias donde desempeña sus funciones el personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia no es muy diferente. En una de ellas, ubicada en el ex Hogar Escuela Eva Duarte de Perón en Villa Mercedes, el abandono es total. Humedad, techos caídos, paredes descascaradas, baños fuera de servicio, pasillos clausurados por bancos rotos y muebles desarmados. “En este contexto triste y peligroso debe trabajar nuestro equipo que atiende las realidades de los más vulnerables, que son nuestra prioridad. Sin espacio para recibir y contener a las mamás y los niños, y a veces muy alejados de la vida de los mercedinos, con oficinas dispersas en diferentes puntos de la ciudad”, informó la ministra. Y aseguró: “Sobre todo esto vamos a trabajar, queremos llegar a todos los que necesiten de nuestra ayuda, que nos encuentren rápido y poder recibirlos en el lugar cálido que se merecen y necesitan”.