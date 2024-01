El dique Punta Negra quedó habilitado para bañarse

El dique Punta Negra en la provincia de San Juan fue reforzado como destino turístico, en una apertura sin precedentes para éste verano 2024 sanjuanino. Ahora la gente puede ir a bañarse al lugar.

El pasado domingo se llevó a cabo la habilitación de una zona boyada y gratuita para los bañistas. En éste marco, se estableció la actividad de ir a bañarse en ese embalse ubicado en el departamento Ullum, con nuevas medidas específicas de seguridad y otras de comodidad para los usuarios.

Ante ésta respuesta y por gestión del Gobierno de San Juan, se desarrollaron reuniones interministeriales para establecer un sistema práctico y seguro para esta modalidad de turismo, con la participación de varias áreas de Gobierno, como Ambiente, Recursos Energéticos, Seguridad, Turismo y Deportes.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, explicó que "la decisión de habilitar una zona para ir a bañarse a Punta Negra surgió en virtud de la necesidad planteada no sólo por quienes iban a visitar el dique, sino también por los propietarios de los paradores. A ellos ya no les convenía económicamente, porque a partir de las 20 hs ya no podían trabajar más, siendo que es la mejor hora para ofrecer sus servicios".

Más comodidades



El paisaje en ese lago, ubicado entre los diques Los Caracoles y Ullum sobre el cauce del río San Juan, ofrecerá mayores alternativas para el esparcimiento seguro.

En éste punto, cabe destacar que el área en la que se puede nadar libremente estará delimitada por boyas, con la presencia de guardavidas para resguardar la seguridad.

Un punto muy importante establecido para el sitio es que, a las modificaciones del boyado, el estacionamiento y los guardavidas se sumará una extensión horaria: a las 20 será el tope horario sólo para bañarse, pero los paradores permanecerán abiertos hasta la 1 de la mañana.

Para concluir, anteriormente sólo los deportistas profesionales podían nadar en este lago, siempre en una zona delimitada y respetando estrictos protocolos de seguridad náutica.

Datos:

Desde la Terminal de Omnibus SJ 43 km

Desde el dique Ullúm 16.5 km

Desde Terminal de Omnibus de Mendoza 200 km.