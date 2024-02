Rescate emotivo: El reencuentro de Amadeo y el Pelado

El reencuentro de Amadeo Carrizo y Juan Carlos Moreno.

La historia comienza una tarde en LV10, una larga nota con Amadeo Carrizo, me pregunta por el Victor (Legrotaglie) y dice "había otro muchacho mendocino, arquero, lo tuve como compañero en la Selección Nacional, aunque finalmente ninguno de los dos fue despues al Mundial".... mis dos compañeros mucho mas jovenes no tenían ni idea de quien se trataba, la ventaja de ser más "viejito", le digo Juan Carlos Moreno, el Pelado, fue ídolo en Chile, pero ya está en Mendoza desde hace muchos años, a lo que agrega "muy buena persona" déjenle mis saludos.

Segundo acto

Pasaron unos años y en uno de esos superclásicos de verano en el Malvinas viene Amadeo, cuando lo veo le cuento que habia visto al Pelado en una cancha (creo que Luján) junto a su hijo Luis que era DT y le habia dejado sus saludos. "Pucha, que macana, tengo vuelo mañana temprano", pero para la próxima vez que venga a Mendoza trate de contactarme con el"

El Quincho de Casares

Para el dia del arquero, el Dr. Oscar Casares hace un homenaje donde estará a Carrizo, le agradezco la invitación, le cuento la anécdota, se entusiasma y me dice que nos pongamos en campaña de ubicar a Moreno. Una serie de desencuentros, habia perdido mi agenda (cuando no), pero a traves de ex jugadores le llegó la invitación, los hijos contaban despues que el Pelado era poco renuente a salir, pero se entusiasmó para ir.

El reencuentro

La parte más emotiva, habían pasado décadas sin verse, pero se reconocieron inmediatamente cuando se vieron, la emoción no fue solo de ellos sino de todos los presentes.

Fotos

Testimonio de aquella juntada en el quincho del Dr. Casares, (con otros dos grandes arqueros, el Gringo Enrique Reggi y el Coqui Felix Martinez) una con su hijo Luis, otra atajando, el rescate emotivo del reencuentro de dos amigos.

Final

Amadeo Carrizo y Juan Carlos Moreno ya no están entre nosotros, si hay arcos en el cielo seguro seguirán volando de palo a palo como antes.

Oscar "Chino" Zavala