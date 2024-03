Furioso de Acero se quedó con el Clásico Vendimia de Turf

A la cita en el Hipódromo de Mendoza concurrieron más de 10 mil personas.

Ganadores del Gran Clásico Vendimia Copa Canal Siete

• 1ª Carrera – 1.100 metros – 10.30 – Premio “Malaikan” (Categoría Interior) – Ganador: Cervera Kal.

• 2ª Carrera – 1.200 metros – 11.10 – Premio “Macklin” (Categoría Interior) – Ganador: Peaky.

• 3ª Carrera – 1.200 metros – 11.50 – Premio “The Last Ilusion” (Categoría Interior) – Ganador: Capo Man.

• 4ª Carrera – 1.400 metros – 12.30 – Premio “Kennedy Back” (Categoría Interior) – Ganador: Estilo Unico.

• 5ª Carrera – 600 metros – 13.10 – Premio Clásico “Iniciación”- “Copa Talabartería Pura Sangre” – 1°Turno (Extraoficial) – Ganador: Dark Sound.

• 6ª Carrera – 525 metros – 14.10 – Premio “Clásico La Paz” – (Extraoficial) – Ganador: Movility.

• 7ª Carrera – 600 metros – 14.50 – Premio Clásico Iniciación – Copa Santa Rosa Municipio, 2° Turno (Extraoficial) – Ganador: Gritalo Gringo.

• 8ª Carrera – 1.600 metros – 15.30 – Premio “Clásico Gobierno de Mendoza” – Copa Municipalidad de Junín (Categoría Interior) – Ganador: Grillo Mayor.

• 9ª Carrera – 1.100 metros – 16.10 – Premio “Clásico Reina de la Vendimia” – Copa Municipalidad de Godoy Cruz (Categoría Interior) – Ganador: Optimist Boy.

• 10ª Carrera – 2.200 metros – 17.20 – Premio “Clásico Vendimia” – Copa Canal 7 (Categoría Interior) – Ganador: Furioso de Acero.

Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos destacó: “Estamos muy contentos con una gran jornada para la familia del turf, turistas y mendocinos en general. Todo tuvo un saldo más que positivo, salió como lo esperábamos. Ha sido un día en que la familia ha podido disfrutar, además de las carreras, de un patio de comidas, artesanos. Hubo gran concurrencia, más de 10 mil personas aquí en el Hipódromo de Mendoza, y es importante destacar que lo recaudado con el estacionamiento será destinado a la Fundación Puente Vincular”.

En el evento participaron la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; la reina y virreina nacionales de la Vendimia 2024, Agostina Saua y Rocío Neila;la Banda de la Policía y artesanos y emprendedores de la economía social de la provincia.

Así lo vio El Relator (Fernando Gabrielli)

Furioso de Acero se convirtió en el nuevo rey del turf al imponerse en la edición 2024 del tradicional Clásico “Vendimia”, disputado hoy en el Hipódromo de Mendoza.

La jornada contó con la presencia de las recientemente elegidas Reinas Nacionales de la Vendimia y autoridades provinciales. La concurrencia de público no fue del todo buena, pero la reunión transcurrió con total normalidad (punto a favor). Reinaron el orden y las buenas victorias, dos indicios importantes para los tiempos que corren en el turf mendocino.

El gran protagonista de la reunión fue el bueno de Furioso de Acero. El hijo de Furious Key hilvanó su cuarta victoria consecutiva en Mendoza, dándose el gusto de ganar una de las carreras de caballos más importantes del interior del país.

En la previa del “Vendimia” las mayores chances de alzarce con los $ 2.200.000 de recompensa que ofrecía la carrera estaban entre: Tweedy Sun, Macklin y Furioso de Acero. Justamente este último había sido el mejor fondista del último semestre de 2023, luego de imponerse en varios clásicos relevantes disputados en Mendoza.

La carrera

La competencia se desarrolló con Tweedy Sun en la vanguardia desde el vamos, seguido de cerca por Stephen South, mientras Furioso de Acero alternaba entre el sexto y el séptimo lugar (pero nunca muy lejos de los punteros). Cuando pasaron el palo de los 1000 metros Tweedy Sun seguía firme en la vanguardia, mientras Stephen South no aflojaba y Macklin y Furioso de Acero comenzaban a arrimarse a la vanguardia (el tren de carrera se hizo bastante lento).

Cuando pisaron la recta final Tweedy Sun, Stephen South y Macklin se trenzaron en lucha. Y al mismo tiempo Furioso de Acero fue a buscar la carrera abierto y mediante una fuerte atropellada. Así fue que dio caza de Macklin, para pasarlo de largo y encomendarse al disco de su mejor victoria.

Pero no sólo fue lo mejor de la campaña del caballo, también fue un gran día para el jinete Facundo Campos. El jockey ha sido uno de los profesionales de mayor crecimiento del turf mendocino de los últimos tiempos (corre hace 5 años) y hoy se dio el gusto de ganar un clásico grande. Al término de la carrera el aprendiz decía: “Es un día de mucha emoción. Ganar un clásico como este, es la ilusión por la cual muchos chicos que nos hacemos jockeys. Creo que desde que tengo memoria he soñado con este día”. Y continuaba: “Le quiero dedicar este triunfo a toda mi familia, en especial a mi abuelo que siempre soñó con verme correr estos clásicos. Y también a todos los cuidadores con los que trabajo día a día”. Y en relación al desarrollo de la contienda concluía: “El caballo venía muy cómodo. Largo como para correr adelante. En los 600 lo busqué y se puso arriba de la carrera. Y cuando pisamos el derecho, me di cuenta de que estábamos para ganar”.

Muy cerca del jockey, quien también festejaba era el entrenador Jorge Stirpa. Otro profesional de familia muy ligada al turf que siempre demuestra condiciones cuando tiene material. El cuida ha diagramado al milímetro la campaña de Furioso de Acero y hoy obtuvo un gran premio.

Más clásicos

El Clásico “Reina de la Vendimia”, sobre 1100 metros, tuvo como ganadora a la buena de Petals. La pupila de Espinosa (destacado entrenador) se vino de un “viaje”. Tomó la punta a poco de largar y así se vino hasta el disco. El “malón” quiso darle alcance, pero la hija de Interaction no aflojó. Al final venció por ¾ de cuerpo a Río Franco en el buen tiempo de 1’ 4” 3/5 para once cuadras.

En el clásico de la milla el ganador fue el regular Grillo Mayor. El hijo del recordado Storm Mayor continúa sumando victorias y buenas performances en Mendoza. Esta vez el pupilo de Rubén Stirpa vino cerrando la marcha buena parte del tiro para desatar una gran atropellada y vencer por un cuerpo a Bellaco Song en un tiempo de 1’ 37” 3/5 para 1600 metros. Brillante faena del experimentado Daniel Gómez en los cueros del ganador (para ponerla en un cuadro).

En los dos turnos de productos hubo victorias relevantes. En el primero fue el turno de Dark Sound, un hijo de Long Island Sound que está al cuidado de Juan Olmos y fue conducido por José Eliezer Alves Silveyra. Mientras que en el segundo turno el ganador fue el sanjuanino Gritalo Gringo (Touareg). En esta prueba no todos quedaron conformes con el resultado. La condición de la carrera era exclusiva para debutantes, pero aparentemente este caballo ya había ganado en San Juan hace unos días (con otro nombre). Perla negra para la dirigencia de San Juan que no informó correctamente sobre esta situación a sus pares de Mendoza. El potrillo igualmente triunfó en muy buena forma.Ambos productos emplearon un tiempo de 33” 2/5 para 600 metros (buena marca).

La cuadrera del día quedó en poder de la buena de Mobility, quien con la monta de Lucas Escudero terminó igualando récord para 525 metros (29” 2/5). La ganadora está al cuidado de Jorge Pinto y defiende los colores de la caballeriza “Los Mismos de Siempre”.

El crack del dia

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedara en poder de toda la gente linda de la caballeriza La Gran Fortuna y en especial para su propietario Juan Llobel. Un fanático aficionado del turf, que hoy se dio el lujo de ganar el clásico “Vendimia”. Felicitaciones para toda la banda.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se disputa el domingo 24 de marzo en La Punta (San Luis). Mientras que en Mendoza la actividad regresará el domingo 7 de abril.