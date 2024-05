“La tendencia son vinos frutados, bajos en alcohol y productos respetuosos del ambiente”

Fermentis, Unidad de Negocios del grupo Lesaffre, actor clave a nivel global en fermentación y microorganismos, participa de Sitevinitech 2024 -que se lleva a cabo en Mendoza hasta el viernes 17 de mayo- y la experta Anne Flesch, gerente de Soporte Técnico de Ventas y una profesional reconocida (es ingeniera Agrícola y de Biosistemas de Montpellier, Francia) viajó desde California, Estados Unidos, para asistir a la feria.



En la práctica, Flesch es el nexo entre los enólogos y técnicos y el departamento de Innovación y Desarrollo de Fermentis. Ella escucha las demandas, y comunica a la empresa las necesidades de la industria, por lo que no sólo conoce lo que se está requiriendo en el mundo, sino que incluso se anticipa a lo que luego es tendencia.

”Más que nunca, los enólogos están solicitando productos que no sólo funcionen en situaciones desafiantes (alto contenido de azúcar/alcohol potencial, mosto con bajos nutrientes, amplio rango de temperatura), sino que también proporcionen atributos sensoriales positivos (aromas, sensación en boca, color, ausencia de sabores no deseados), que sean respetuosos con el medio ambiente y fáciles de usar”, contó Flesch.



De acuerdo con la especialista, “los productos deben combinar rendimiento técnico, características aromáticas distintivas y contribuir a mejorar los problemas sociales y ambientales a los que se enfrentan las bodegas en todo el mundo. Las soluciones nutricionales siguen siendo una demanda constante del mercado. Los nuevos consumidores también están solicitando vinos con etiquetado de ingredientes transparente y menor contenido de alcohol, lo que se traduce en las solicitudes de los enólogos”, agregó.

El tema de los vinos con bajo contenido en alcohol o sin alcohol es muy actual en Argentina ya que hace poco el INV aprobó su elaboración. ”Las discusiones sobre vinos con menor/bajo/sin alcohol parecen estar en todas partes en estos días, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y nuevos productos están saliendo cada semana con niveles crecientes de calidad. Este puede ser el desafío para los enólogos en los próximos años y tendremos que acompañar sus necesidades para producir vinos que sigan siendo equilibrados y de calidad aromática. En Estados Unidos las tendencias siguen siendo vinos muy frutales y también vinos suaves y redondeados. En Europa y América del Norte, los vinos espumosos siguen creciendo con fuerza”, señaló Flesch.





En esta oportunidad, la estrella del stand de Fermentis en Sitevinitech 2024 son unas levaduras para elaboración de espumantes con la certificación E2U™, que significa que son fáciles de usar y no requieren hidratación previa, y por lo tanto ahorran 50% del tiempo en pie de cuba.



“Fermentis siempre está buscando soluciones innovadoras para ayudar a los enólogos a lograr un rendimiento de fermentación, cumpliendo con los estándares técnicos y sensoriales. En los últimos años, hemos lanzado muchas levaduras nuevas, que permiten ahorrar tiempo y recursos a las bodegas. Hemos desarrollado levaduras confiables que tienen objetivos claros en los estilos de vinificación. Para blancos y rosados, hemos seleccionado levaduras con perfiles tioles fuertes, para sobre expresar perfiles de ésteres, para promover perfiles de terpenos, para aumentar la redondez y disminuir el carácter verde, perfiles de vinos espumosos, etc. Para vinos tintos, hemos seleccionado levaduras que apuntan a mejorar el color y la estabilidad, diversos perfiles de taninos y perfil aromático para adaptarse a todos los vinos, desde vinos tintos suaves de envejecimiento corto y rápidos al mercado hasta vinos tintos premium de larga crianza. También hemos trabajado en nuevas soluciones de nutrientes que pueden ser utilizadas en fermentadores pequeños y con sistemas automatizados grandes, seguros y E2U. Además, hemos trabajado arduamente en investigación aplicada para poder asesorar a los enólogos sobre cómo usar mejor nuestros productos (temperatura y nutrición) porque no sólo ofrecemos productos, sino soluciones”, expresó la especialista.