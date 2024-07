Ulpiano Suárez es el nuevo presidente de la CIDEU

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza liderará por los próximos dos años el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, entidad de la que participan más de 20 países iberoamericanos.

Ulpiano Suárez asumió la presidencia de CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano), en el XXVI Congreso que se desarrolló en la ciudad española de Zaragoza bajo el lema “Innovación Urbana Sostenible, la energía de las ciudades”.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, quien poseía el cargo de vicepresidente de este organismo, estará liderando esta red de ciudades iberoamericanas por los próximos dos años.

“En este nuevo ciclo, en el que me honran con la presidencia de la red, queremos mantener el compromiso con la esencia que caracteriza a CIDEU como así también prestar especial atención a la acción. Debemos asegurar una transferencia directa de conocimientos para que tengan impacto en el territorio, para ello, apuntamos a promover una guía compartida de acciones y monitoreo de proyectos, porque el objetivo central que nos motiva es transformar y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas en nuestras ciudades”, manifestó Ulpiano Suarez en su primer discurso como presidente, que a su vez fue el cierre del XXVI Congreso.



“Como intendente, quiero destacar el carácter político de esta red, en tanto herramienta de transformación para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos. Entendiendo, además, que no sólo contribuye al fortalecimiento de capacidades académicas y técnicas, sino que CIDEU se ha consolidado como un espacio central en el diseño e implementación de políticas públicas urbanas. Por ende, no sólo tenemos que concentrarnos en mantener este excelente trabajo sino esforzarnos por sumar a otras ciudades que comparten los mismos desafíos. Necesitamos seguir trabajando juntos”, añadió en otro momento.

“Quiero agradecer el excelente trabajo de esta red, a sus miembros y sobre todo, al equipo de CIDEU que viene trabajando para sostener un valioso proceso de planificación estratégica de nuestras ciudades, espacios cada vez más desafiantes y protagonistas en un contexto mundial que cada vez exige más de nuestros gobiernos locales”, afirmó.

“Hacemos explícito nuestro compromiso con los vecinos y ciudadanos de las ciudades que lideramos. Tenemos claro que no hay gobernanza moderna y eficaz sin su participación activa. Por ello, orientaremos esfuerzos de nuestros equipos de gestión y de CIDEU, para el desarrollo de una plataforma de participación ciudadana en el marco de la red y sus encuentros, para contar con experiencias, sensaciones y percepciones de primera mano por parte de nuestros vecinos, y también para abrir las puertas y mostrar de frente a ellos el gran trabajo que se realiza en estos encuentros”, indicó el intendente de la Ciudad, anunciando que el XXVII Congreso de CIDEU se llevará a cabo el año próximo en Tunja, Colombia.

Finalizando, expresó: "“Felicitamos a Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, quien desde hoy es el nuevo vicepresidente de CIDEU. En este período 2024-2026, estaremos trabajando juntos en esta red, con los demás intendentes y alcaldes, para seguir incorporando acciones y herramientas en pos del mejoramiento de las ciudades y de la calidad de vida de sus habitantes”.

El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) es una red de gobiernos locales, entidades y estrategas urbanos de Iberoamérica que impulsan la transformación de las ciudades a través de la planificación estratégica urbana. Está conformada por más de 150 ciudades y entidades colaboradoras, entre las que se encuentra la Ciudad de Mendoza, que fue sede del XXV Congreso.

CIDEU contribuye a crear ciudades planificadas, sostenibles y centradas en las personas, fortaleciendo la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones y transformar sus ciudades.