Hipercerámico abre una tienda en Chacras Park

Hipercerámico Chacras ya es una realidad. Desde esta semana, la tienda boutique, ubicada en uno de los locales del complejo Chacras Park, abrió sus puertas para ofrecer -en un formato pequeño- todos productos premium que hoy son vanguardia y tendencia en el mercado de la terminación de obra.

“Este nuevo Hipercerámico en Chacras es un concepto único, que excede aún más nuestro espíritu vanguardista. En un local de pequeñas dimensiones hemos logrado imprimir toda la esencia de Hipercerámico”, expresó Facundo Gauna, director de la empresa, y agregó: “esta tienda es el resultado también de nuestra pasión por hacer, emprender e innovar; buscando siempre brindar más y mejores productos y servicios”.

Por su parte, Diego Pérez Colman, CEO de Hipercerámico, detalló los objetivos propuestos con este nuevo local en Chacras de Coria: “detectamos una necesidad de nuestro público objetivo de contar con un espacio nuestro en su proximidad y, en función de estudios realizados, fue que se decidió mejorar la experiencia de compra, cambiando a un formato boutique con atención más personalizada y generando un ambiente propicio para que los profesionales (arquitectos, interioristas, decoradores) tengan un lugar de encuentro con sus clientes y nosotros”.

Es en esta línea de acercamiento al cliente, Hipercerámico Chacras es la tercera sucursal inaugurada en menos de 10 meses. En octubre de 2023, se inauguró una sucursal en San Luis y en diciembre, en ARGA Mercado de Obra, en Maipú.

Pero Hipercerámico va por más. Por un lado, en la actualidad avanza en la construcción de una nueva unidad de negocio en Godoy Cruz y, por el otro, proyecta la apertura de nuevas unidades de Hipercerámico y Casa Fácil en un nuevo local en San Juan.

“Con todo esto buscamos responder a los cambios que han ido sucediendo en el mercado y que se acrecentaron post pandemia. Estamos más cerca de los puntos de consumo, en lugares con comodidades varias como seguridad, estacionamiento y otros servicios complementarios. Además, seguimos potenciando nuestra tienda online que crece desde hace cinco años”, agregó Pérez Colman.

Hipercerámico Chacras en detalle

La nueva sucursal de Hipercerámico Chacras está ubicada en el complejo Chacras Park, en un local de 204 metros cuadrados y abre sus puertas de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 9 a 13.

Liderada por Diego Pérez Colman (hijo) y un equipo de tres colaboradoras, cuenta con un diseño e interiorismo en los que se refleja el espíritu de una sede de Hipercerámico. Así lo entiende la diseñadora Yasmina Chavanne, a cargo de la flamante boutique.

La tienda ofrece el servicio de venta de terminaciones finas de construcción como pisos y revestimientos, griferías, sanitarios, bachas y todo tipo de equipamiento para baños y cocinas. Al tratarse de una tienda seca –sin depósito- allí se efectúa la compra y se coordina el envío a domicilio o el retiro por la casa central, en Las Heras.

Datos de Interés

Nueva tienda: Hipercerámico Chacras

Dirección: Ruta Panamericana s/n – Complejo Chacras Park, local 7, Chacras de Coria

Horarios de atención: de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 9 a 13.

Informes: 261 3639590 -

