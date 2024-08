Gimnasia perdió ante Colón en Santa Fe pero sigue puntero

En Santa Fe terminó el largo invicto de Gimnasia y Esgrima, fueron 12 partidos hasta esta caida en el Cementerio de los Elefantes. Parecia que se traia un valiosisimo punto para seguir puntero en soledad, pero la derrota lo pone en segundo lugar por diferencia de goles con Aldosivi e igual puntaje.

Flojísimo partido entre uno que no podía (Colón) y otro que no quería (Gimnasia), para los mendocinos sumar de a uno era negocio y le regaló la pelota al sabalero que no tuvo ideas como para ir a buscarlo.

El partido se encaminaba a un cero a cero y un largo bostezo donde ninguno de los arqueros debieron esforzarse demasiado ya que ni uno ni otro generaban jugadas de real riesgo como para ponerse arriba en el marcador.

Sobre el final mismo del partido. Centro desde la izquierda, Toledo la peleó adentro del área, los defensores de Gimnasia no supieron resolver la jugada, quedó boyando y de arremetida, Rossi le pegó en forma defectuosa, haciendo pasar la pelota por encima del cuerpo de Tagliamonte, que con su reacción no pudo desviar la pelota.

Y fu triunfo de Colón 1 a 0, demasiado premio y castigo para el mensana mendocino que tal vez debió animarse más ante el flojo desempeño del local, jugó a llevarse un punto de Santa Fe y se retiró sin nada.

La diferencia de gol en favor de Aldosivi es apenas un detalle, el Lobo mendocino sigue en la punta aunque ahora compartida, perdió un invicto de 12 partidos y fue la primera derrota de Ezequiel Medrán como técnico pero el Lobo está ahí.

En los próximos juegos Gimnasia y Esgrima en Mendoza jugará con Estudiantes de Rio Cuarto y la sigiente salida será nada menos con quien comparte el primer puesto,Aldosivi y en Mar del Plata. Encuentro que puede ser decisivo.

Síntesis:

Colón de Santa Fe: 1

Tomás Giménez; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz, Facundo Casstet, Federico Jourdan; Nicolás Talpone, Sebastián Prediger, Nicolás Delgadillo, Braian Farioli y José Neris. DT: Rodolfo de Paoli./ Cambios: Javier Toledo x Jourdan, Brian Guille x Delgadillo, Oscar Garrido x Farioli, Genaro Rossi x Prediger, Alan Forneris x Neris.

Gimnasia y Esgrima: 0

Matías Tagliamonte; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Maximiliano Padilla, Matías Recalde; Ignacio Antonio, Leandro Ciccolini, Nicolás Romano, Fermín Antonini; Nazareno Solís, Luis Silba. DT: Ezequiel Medrán./ Cambios: Jeremías Rodriguez Puch x Romano, Gaston Espósito x Ciccolini, Aarón Spetale x Silba, Nicolás Rinaldi x Antonini.

Gol: ST: 42: Rossi (CSF)

Arbitro: Jorge Baliño

Estadio: Brigadier General Estanislao López

Fotos: