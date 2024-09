El empate entre Maipú y Gimnasia no fue bueno para ninguno

El primer tiempo mejor Maipú que contó con situaciones favorables que no pudo concretar, Gimnasia salió mejor en el segundo tiempo pero sin llegar a imponer condiciones, en general puede decirse que el resultado se ajusta a lo vivido en el campo de juego, no pudieron doblegar al rival pero lo intentaron y es lo que vale.

A pesar de su experiencia en la divisional el arbitro Pablo Gimenez no estuvo a la altura de la importancia del encuentro, su fallo más grosero fue no sancionar claro en favor de Gimnasia y Esgrima, no quiso complicarse y recurrió a las tarjetas amarillas con demasiada asiduidad.

Por el lado de Maipú, objetivo a medias porque está entrando al Reducido, pero no asegura nada todavía, tendría que haber sumado de local al quedar tan pocas fechas. La tabla: San Martin de Tucumán ha sacado una buena diferencia como para pensar que puede adjudicarse la zona y jugar por el ascenso directo con el primero de la otra zona, en el reducido los clasividados hasta el momento son: San Martin d San Juan 63, Gimnasia de Jujuy 50, San Miguel 49, Ferro Carril Oeste y Quilmes 47, All Boys 46 y Deportivo Maipú 45.

En la otra zona Nueva Chicago que volvió a ganar sacó 5 puntos de ventaja, de haber ganado Gimnasia quedaba a tres y lo recibía en el Victor Legrotaglie y una hipotetica victoria ante los de Mataderos lo hubiera catapultado a la primera posición junto con su derrotado, lo que no ocurrirá ya que el Lobo mendocino al no ganar queda a 5 puntos.

Las posiciones del reducido, los que están debajo de Nueva Chicago: San Telmo, Aldosivi, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn todos con 53 puntos, Colón 52, Defensores de Belgrano y Gimnasia y Tiro de Salta 50.

En la primera rueda en el Victor Legrotaglie habia sido triunfo de Maipú sobre Gimnasia 1 a 0 con gol de Federico Rasic. Ahora, como dijimos arriba el equipo mensana recibirá al líder Nueva Chicago en tanto el equipo botellero visitará en Caballito a Ferro Carril Oeste.

Síntesis

Deportivo Maipú: 0

Sebastián Sosa; Santiago Moyano, Santiago Paulini, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Fausto Montero, Rodrigo Mansilla, Juan Cruz Arno; Matías Viguet, Misael Sosa y Ezequiel Almirón. DT: Juan Manuel Sara. / Cambios: Nicolás del Priore x Montero, Diego Gaitán x Arno, Federico Rasic x Almirón, Luciano Paredes x Viguet, Facundo Giaccone x Misael Sosa.

Gimnasia y Esgrima: 0

Matías Tagliamonte; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Franco Meritello, Matías Recalde; Aaron Spetale, Fermín Antonini, Ignacio Antonio, Leandro Ciccolini; Agustín Bindella y Luis Silba. DT: Ezequiel Medrán. / Cambios: Nicolás Romano x Spetale, Nicolás Rinaldi x Antonio, Gastón Espósito x Bindella, Federico Torres x Ciccolini.

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti.

Fotos: Prensa Deportivo Maipú