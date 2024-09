Con un gol agónico el Lobo le ganó al puntero

Sería una verdad de perogrullo decir que Gimnasia salió a ganar el partido, porque es condición de todo equipo prevalecer cuando hace las veces de local, pero este era "el" partido, ya que enfrentaba a Nueva Chicago el puntero y solo venciéndolo podía acortar distancias cuando solo restan cuatro fechas para que termine el campeonato.

No obstante la derrota los de Mataderos siguen liderando la zona con 58 puntos, lo acechan Aldosivi con 57, San Telmo (juega el lunes), Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn 56, Colón de Santa Fe 55, Defensores de Belgrano 53, Gimnasia y Tiro de Salta 51, hasta acá el que juega la final por el ascenso y los que jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

Con tanto en juego no se podía pretender jugadas lucidas, las hubo si, anduvieron rondando el área, pero sin descuidar nada, por ello no lo mejor que expusieron uno y otro, como reservándose para el segundo tiempo el "matar o morir", Chicago sabia que el empate no era el peor resultado pero no asi para Gimnasia, solo ganando podía descontar.

Penal para Gimnasia, con muchisima calidad Ciccolini pone en ventaja al Lobo, ´más de uno arrugó la nariz pensando si en realidad existió la falta, pero con el mismo critero, mas dudas que certezas hubo penal para Nueva Chicago que no desaprovechó y todo vuelta a empezar.

Despues del empate vino lo mejor, el Torito pensando que si pasaba a un duro rival de visitante se le allanaba el camino y lo dicho antes, Gimnasia se aferraba a esa consigna, ganar para acortar distancias, terminaba el partido y hubo momentánea suspensión por la fiesta pirotécnica.... casi anticipando lo que vendria con la reanudación.

Tal vez era la última del partido, corner para el mensana mendocino, Espósito (hizo las divisiones inferiores en Nueva Chicago y por eso pidió disculpas), metió el cabezazo para el delirio del hincha "caracol". Ahi está Gimnasia, expectante, la próxima fecha jugará de visitante, el lunes de la semana que viene cuando visite al Deportivo Morón.

Los últimos cuatro partidos para Gimnasia: Lo que apuntábamos visitante de Deportivo Morón, local de Temperley, visitante de Brown de Adrogué y cierra de local frente a Almagro.

Con esta victoria, el Lobo quedó con 56 unidades, a dos puntos de Chicago, líder de la zona B, que podría ser superado por San Telmo, si el Candombero derrota a Atlanta este lunes.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 2

Matías Tagliamonte; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Maximiliano Padilla, Matías Recalde; Leandro Ciccolini, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Nazareno Solís; Nicolás Romano y Luis Silba. DT: Ezequiel Medrán. / Cambios: Gastón Espósito x Romano, Nicolás Rinadi x Antonini, Gonzalo Salega x Ciccolini, Franco Meritello x Solis, AGustín Bindella x Antonio.

Nueva Chicago: 1

Facundo Ferrero; Adrián Martínez, Stéfano Callegari, Tomás Rossi, Roque Ramírez; Tomás Bottari, Gabriel Altamirano, Maximiliano Amarfil, Ramiro Balbuena; Mauro Ortiz e Iván Maggi. DT: Andrés Montenegro./ Cambios: Agustín Pastorelli x Ramirez, Enzo Trinidad x Ortiz, Gaspar Vega x Altamirano, Ramón Villalba x Amarfil.

Goles: ST: 17: Ciccolini de penal (GyE), 22: Rossi de penal (NCH), 49: Espósito (GyE)

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Estadio: Víctor Legrotaglie.

Fotos: Prensa Gimnasia y Esgrima.