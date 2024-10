Una encuesta indagó la opinión de jóvenes sobre la minería

El estudio realizado por consultora Opinión Mendoza, de Lucas Inostroza y asociados, a través de redes sociales (Facebook, Instagram y Google) sobre un segmento etario comprendido entre los 18 a 34 años de todo el territorio provincial, les consultó sobre un tema muy impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo: la minería y el cuidado del medio ambiente para ello, recabando 221 casos.

Consultados sobre qué les produce el cambio climático, el 91% destacó que es una “preocupación, y es un tema a atender”. Mientras que al ser preguntados qué piensan de la minería, al 70,2% de los encuestados creen “que es perjudicial, contamina y consume mucha agua, un bien escaso en la provincia”, versus un 21,3% que considera “que es necesaria para diversificar la matriz productiva, generando riquezas y trabajo”; el restante se divide en parte similares entre a quienes no le genera nada el tema, y no saben qué responder al respecto.

A la hora de responder sobre qué les produce la frase “el agua de Mendoza no se negocia”, al 93.6% le “genera pertenencia” contra el 2,1% al que “le genera rechazo”, ya que la considera una frase “impuesta por una minoría ruidosa”. En este punto el dato que resalta es que del 93.6% que adhiere a la frase, la mitad no se movilizó en anteriores marchas por la 7722, ni tampoco se plantea realizarlas en un futuro.

A la hora de medir imágenes de los políticos con respecto al tema, consultados sobre el gobernador Alfredo Cornejo con respecto al medio ambiente, más de la mitad cree “que no le interesa en lo más mínimo el medio ambiente”. El resto se divide en no sabe no contesta (23,4%), no le valoran este punto al gobierno (14,9%), y los que creen “que se preocupa por el medio ambiente y aplica políticas al respecto”.

Para respiro de la actual gestión, consultados sobre políticos opositores tampoco son bien ponderados, y más del 50% cree que ninguno de los que se enfrentan al gobierno “representa la defensa del medio ambiente y los recursos naturales”, por fuera todo es muy parejo ni permite el despunte de ningún opositor, finaliza el estudio.