Empate maipucino y despedida de entrar al Reducido

El Deportivo Maipú empezó mal el torneo, recompuso su andar a lo largo de las fechas, declinó cuando tenia chances de entrar al Reducido y preso de sus propias limitaciones, incluso ante rivales inferiores - como en este caso, si es que hay descensos - todavía no se sabe, Talleres de Remedios de Escalada en este momento tendria que jugar un partido desempate con el penúltimo de la otra zona para definir la permanencia.

Ante este débil rival que se daba por satisfecho con llevarse de Mendoza algo (llámese empate) como premio no pudo o no supo definir y vio escurrírsele la posibilidad de pelear por el segundo ascenso, queda un partido, de visitante ante Estudiantes de Buenos Aires pero llega sin chances, el puntaje no ayuda y tampoco la diferencia de goles.

Con los ultimos tres puntos en juego en Caseros la última fecha Maipu esta dos puntos abajo de Racing de Córdoba hasta acá el último clasificado (50 a 48) pero le anteceden en la tabla Ferro Carril Oeste y Agropecuario con 49, la diferencia de gol mata al cruzado.

A la Academia cordobesa es al único que Maipú puede superar, aunque estas cuentas no servirán de nada si mañana el Sojero vence a All Boys en Floresta, tambien es muy dificil que Agropecuario pierda los dos partidos que le faltan y tambien caigan Racing de Córdoba y Ferro Carril Oeste en la última fecha, son demasiadas cosas que se tendrían que dar, las matemáticas podrán decir una cosa, la realidad es otra.

Entre las cosas que pueden cuestionarse es el de no haber aprovechado la apertura del libro de pases en junio-julio donde se podían incorporar 4 refuerzos, solo llegaron 2, Maximiliano Solari y Gonzalo Gómez y ninguno de los dos fueron número puesto para el técnico.

Miremos la tabla: San Martin de Tucuman ya clasificado para jugar la final por el primer ascenso, clasificados están por el momento, San Martin de San Juan con 70 puntos, Quilmes 59, Gimnasia y Esgrima de Jujuy 57, Estudiantes de Buenos Aires 53, All Boys y San Miguel 52, Racing de Cordoba 50.

Síntesis:

Deportivo Maipú: 0

Sebastián Sosa; Santiago Moyano, Santiago Paulini, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Matías Viguet, Fausto Montero, Gastón Mansilla, Agustín Gaitán; Misael Sosa y Federico Rasic. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Felipe Coronel x Tarón, Nicolás del Priore x Mansilla, Ezequiel Almiró x Gaitán, Gonzalo Gómez x Rasic, Luciano Paredes x Moyano.

Talleres de Remedios de Escalada: 0

Damián Tello; Patricio Romero, Luciano Sánchez, Nicolás Monserrat, Nicolás Malvacio; Fernando Dure, Norberto Palmieri, Tomás Asprea, Jeremías Denis; Diego Nakache y Nicolás Molina. DT: Mario Gómez. / Cambios: Sebastián Benega x Nakache, Saul Nelle x Duré, Federico Ulayar x Denis, Matías Donato x Molina.

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Fotos: Prensa Deportivo Maipú