Franco Oro brilló en el ultra trail de Málaga

Del 8 al 10 de noviembre se disputó en Málaga, España, la prueba de ultra trail XI Gran Vuelta Valle del Genal, con la participación de 1.100 deportistas, entre los que estuvo presente el sanjuanino Franco Oro, quien finalizó en el quinto puesto en la clasificación general y segundo en la categoría Senior, tras 135 km, con 6.600 metros de desnivel positivo.

El atleta sanjuanino se encuentra en España desde principio de año, donde está dando clases de entrenamientos personalizados para corredores y mentalizado en lograr una actividad más importante en 2025, tras una temporada de adaptación en Europa.

“Fue una experiencia muy particular para mí porque tuve algunos inconvenientes para llegar a la línea de largada, pero –felizmente- los pude superar y terminar quinto en la genera. Contento porque terminé a media hora del primero y me hace pensar que si no hubiera tenido todos esos problemas que viví, podría haber estado más cerca.

Fue una carrera muy importante, pasando por quince pueblos, que son los que componen todos los municipios del Valle del Genal, en Málaga”.

Clasificación general

1° José Garrido

2° Alfonso Sánchez

3° Víctor Pimentel

4° Juan Vidal

5° Franco Oro

Clasificación Senior

1° Juan Vidal – 16h18m48s

2° Franco Oro – 16h20m50s

3° Álvaro Megía – 16h47m50s