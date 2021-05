Maipú empató de local y está cada vez más lejos de los primeros puestos

Deportivo Maipú no pudo con Mitre de Santiago del Estero, Igualaron en uno y está a 10 puntos del líder Tigre y a 9 de sus escoltas.

Esta vez no se le dio el milagro a Maipú de ganar sobre el final del partido y tuvo que conformarse con el reparto de puntos ante Mitre de Santiago del Estero. Con ausencias obligadas por expulsiones - su goleador "Chicho" Velliez vio la roja ante Estudiantes de Caseros la semana pasada- y el defensor Leandro Corulo y el volante Ignacio Antonio, fueron aislados por contacto estrecho con personas con Covid-19. lo que obligó al DT Luciano Theiler a realizar modificaciones de último momento.

Del partido en si puede decirse que no fue la mejor versión del Cruzado en la primera etapa, mejoró en la segunda e intentó atropellar a su rival, pero no pudo, cuando consiguió el gol, gran jugada de Méndez, centro de

Diaz y aparición del "Turquito" Manzur, casi no tuvo tiempo de festejarlo, porque llegó el empate de "Palote", Patricio Palacios Alvarenga que hizo prevalecer su metro 93 para marcar el uno a uno.

Maipú ocupa el 10mo puesto de la tabla en su zona y deberá mejorar mucho para dar pelea arriba, su próximo partido será de visitante frente a Atlanta, precisamente el Bohemio junto al Gimnasia mendocino son escoltas a un punto del por hoy lider Tigre.

Síntesis:

Deportivo Maipú: 1

Juan Cruz Bolado; Ezequiel Bonacorso, Lucas López, Fernando Moreyra y Edgardo Díaz; Agustín Manzur, Lautaro Grosso, Diego Tonetto y Matías Viguet; Agustín Herrera y José Méndez. DT: Luciano Theiler./ Cambios: ' Jesús Sandoval por Grosso, Franco Moreno por Viguet y Luciano Ortega por Manzur, Alfredo Pussetto por Méndez y Lautaro Herrera por Agustín Herrera.

Mitre 1: Fernando Pellegrino; Rodrigo Tapia, Nicolás Goitea, Leandro Martínez Montagnoli y Sebastián Corda; Hernán Tifner, José Torres, Alejandro Frezzotti y Matías Donato; Arnaldo González y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Darío Ortiz./ Cambios: Ezequiel Cérica por Donato e Ignacio Sabatini Charparin por Torres, Ismael Roldán por Alvarenga, Tobías Galván por Tifner.

Goles: ST: 16: Manzur (DM), 18: Palacios Alvarenga (M).

Arbitro: Nelson Sosa/ Estadio Omar Higinio Sperdutti