El boxeo amateur dejó su huella en el Club Amigos de Luján

Indudablemente, la edición 2024 del Campeonato Provincial de Boxeo ‘José María Gatica’ dejó sensaciones positivas de cara a la búsqueda de reactivar ese deporte en San Luis, tras ocho años en los que estuvo eclipsado de la agenda estatal. Sin embargo, el éxito de la propuesta no alcanzó su máximo potencial debido a que la gestión comandada por Claudio Poggi heredó un panorama incierto y deficiente en numerosos otros frentes prioritarios, que obligaron a frenar la marcha y posponer las infinitas posibilidades que acumula la provincia a través de la capacidad de sus pugilistas.

En 2025, el Gobierno busca dar ese siguiente paso y los números lo respaldan. Este jueves, desde Club Asociación Amigos de Luján, se disputó la 3° de las 14 fechas pautadas para este año, más del doble de las que registraron en 2024, con 28 peleadores midiéndose cara a cara ante la presencia del Primer Mandatario, la secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, la directora provincial de Boxeo, Eva Gática, el intendente, Pablo López, y una multitud de vecinos que se congregaron a alentar y disfrutar la velada.

En su alocución al público, el Gobernador subrayó la decisión política de recuperar el boxeo amateur en la provincia, una búsqueda que ya comienza a dar réditos. “El año pasado arrancamos con 80 inscriptos, hoy duplicamos esa cantidad y el año que viene apuntamos a reunir más de 200 boxeadores. Desde que asumimos también abrieron 10 gimnasios nuevos, de modo que ahora hay 37. Queremos llevar el boxeo amateur a cada rincón de San Luis, porque si bien es un deporte rudo, también es muy disciplinado y leal”, resaltó Poggi.

Un ring con historia

La jornada en Luján contó con una novedad particular. El ring sobre el cual se disputaron los combates es la misma estructura sobre la cual José María ‘el Mono’ Gatica obtuvo en 1944, y en presencia de Juan Domingo Perón, el galardón de los guantes de oro, una distinción muy significativa otorgada por la Federación Nacional de Box. “Fue un regalo que le hizo Luis Romio al gobernador Poggi en su anterior gestión. Lo refaccionamos porque son caños viejos de esa época y tenemos la enorme alegría de reestrenarlo hoy. Es historia pura”, sintetizó Eva, hija del legendario pugilista villamercedino. “Nuestro lema es ‘un chico en un gimnasio es uno menos en la calle’, buscamos escucharlos, contenerlos y ocuparnos de ellos”, agregó.

Al márgen de la adrenalina que provoca escuchar el sonido de un guante que llega a destino o la admiración que genera observar a quien ha masterizado el arte de esquivar golpes, el mayor fruto del campeonato ‘José María Gatica’ está fuera de los casi 40 metros cuadrados del ring e incluso trasciende las cuatro paredes del gimnasio. “A cada gimnasio que participa nosotros lo acompañamos con material deportivo para que puedan trabajar, proveemos transporte, damos viandas, brindamos atención sanitaria personalizada. Ellos están ilusionados con ganar y se dedican al deporte, y eso a nosotros nos entusiasma porque los aleja de los males de la calle”, expresó Muñiz.

En esta ocasión, las peleas se dividieron entre 12 combates que forman parte de la competencia y otras dos exhibiciones que complementaron una noche espectacular de boxeo. Participaron pugilistas desde los 52 kilogramos hasta los 75, entre las categorías de Menores, Juveniles, Cadetes y Mayores. Los gimnasios que auspiciaron a los peleadores del campeonato en esta jornada fueron ‘Ramiro Box’, ‘El Flaco’, ‘Mi Raza Box’, ‘Ramiro Castro Box’, ‘El Salvador’, ‘Club Social y Cultural Pringles’, ‘Maravilla Box’, ‘Junior Box’, El Pitbull Box’, ‘Ernesto Miranda’, ‘El Luchador’, ‘JC Box’ y ‘Las Rosas’, ‘Jani Box’ y ‘El Chiqui Valenzuela’, mientras que los duelos amistosos fueron disputados entre compañeros del Gym Boxing Luján.

“El boxeo me permite ser yo mismo, me relaja, me tranquiliza, puedo descargar todo el estrés que acumulo en mi vida”, señaló Santiago Román, luchador de ‘Mi Raza Box’, con sede en el Estadio Juan Gilberto Funes de la ciudad de La Punta. A sus 18 años, el joven celebró su triunfo en la noche de Lujan pero ya comprende que lo más importante es la experiencia que suma. Su entrenador, Lucas Topa, así se lo inculcó. “Obviamente que si podemos tener un campeón es mucho mejor, pero ante todo nos gusta que nuestros chicos tengan la experiencia de participar en esta hermosa competencia que va reactivando el boxeo en los pueblos”, manifestó.

La 4ta velada del 2025 ya tiene fecha y sede: será el próximo 11 de abril en la localidad de Unión, en el sur sanluiseño.

Los ganadores de la noche en Luján:

Sebastián Sarmiento (San Luis) venció a Jeriel Figueroa (S. Rosa del Conlara)

Adam González (San Luis) venció a Tiago Colombo (Villa Mercedes)

Ángelo Coffio (Merlo) venció a Taiel Ramos (Villa Mercedes)

Lucas Pereyra (San Luis) venció a Sergio Aguirre (Villa Mercedes)

Santiago Román (La Punta) venció a Ignacio Galovar (San Luis)

Ignacio García (Villa Mercedes) venció a Néstor Rosales (Villa Mercedes)

Alfonso Cabral (San Luis) venció a Máximo Oros (San Luis)

Matías Molina (Merlo) venció a Lucas Cardoso

Faruk Jaliff (Villa Mercedes) pasó a siguiente ronda por ausencia de rival.

Tiago Leguza (Villa Mercedes) venció a Ian Medina (Villa Mercedes)

Alex Ojeda (San Luis) venció a Walter Cuello (San Luis)

Ariel Magallanes (San Luis) venció a Jeremías Rodríguez (San Luis)