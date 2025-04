El gobernador Orrego anunció el boleto estudiantil gratuito

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dio inicio a las Sesiones Ordinarias con el cumplimiento de una promesa clave para la educación anunciando el boleto educativo gratuito y una serie de obras que incluye la ampliación del Hospital Rawson, el Centro Odontológico, Terminal de Ómnibus, 1412 nuevas viviendas y un proyecto clave para la minería.

Este martes 1 de abril, el primer mandatario sanjuanino dio inicio al período de sesiones ordinarias 2025, tal como lo indica el artículo 189 inciso 6 de la Constitución Provincial, que señala que el Ejecutivo deberá informar a la Cámara de Diputados sobre el estado general de la administración de la provincia.

El gobernador Orrego llegó al recinto legislativo y fue recibido por los diputados de la comisión de Exterior compuesta por los legisladores Gustavo Núñez, Mónica González, Marcela Quiroga, Miguel Atampiz, Graciela Seva, Marta Gramajo, Omar Ortiz y Pedro Albagli.

Luego de los saludos protocolares de rigor a todas las autoridades presentes, el primer mandatario local presentó una batería de medidas que marcan el rumbo de su gestión y ratifican el compromiso con el bienestar de los sanjuaninos y el desarrollo equilibrado de la provincia.

Los 15 Principales anuncios del gobernador Marcelo Orrego

1. A fines de abril, implementaremos el boleto educativo gratuito.

2. se comenzará con la remodelación de la Terminal de Ómnibus de San Juan para mejorar la experiencia de los pasajeros, en una obra relevante para los sanjuaninos y para el turismo.

3. Este año, vamos a construir 18 barrios, en distintos departamentos, lo que permitirá la entrega de 1.412 nuevas viviendas, esto es un 40% más de obra que año pasado.

4. Para 2025, se proyecta la creación de un Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre para mejorar la atención y la recuperación de estos ejemplares

5. hemos comenzado, a dar solución definitiva a un pasivo ambiental de 20 años en la Provincia, como son las cenizas de los residuos peligrosos.

6. El destino final de estas cenizas será un relleno de seguridad en la provincia de Neuquén. Cabe aclarar que la totalidad de los gastos es responsabilidad de las empresas generadoras de los residuos.

7. Se prevé la ampliación y remodelación de 50 centros de salud adicionales y la inversión en equipamiento de última generación.

8. Se construirá un Centro Odontológico, con una infraestructura de 3.000 m2 distribuidos en tres plantas para optimizar la atención.

9. Este año haremos entrega de 34 mil computadoras notebook, adquiridas a través de un Programa de Naciones Unidas, para alumnos de 5to y 6to grado y docentes del nivel primario.

10. En 2025, se avanzará con el proyecto del Complejo Agroindustrial en el Centro Nazario Benavidez, donde se capacitará a adolescentes en oficios agrícolas, promoviendo la inclusión laboral y el desarrollo de habilidades productivas.

11. Este año, se instalarán más cámaras en puntos estratégicos.

12. En este año 2025, ya estamos trabajando en la tan anhelada repavimentación de la Avenida Libertador, con un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos.

13. Para 2025, el objetivo es ampliar la conectividad estable y eficiente en toda la provincia.

14. Este año vamos a enviar una serie de proyectos de ley a la Cámara: - Proyecto de ley de Proveedores Mineros. Una ley para el desarrollo de cadena de valor y comunidades mineras. - Modernización de la ley de tránsito y transporte. - Modernización de la ley de defensa al consumidor. - Entre otras

15. En particular, quiero pedir a esta Cámara, el tratamiento y estudio del proyecto de ley que enviamos, sobre la modificación del Código Electoral Provincial. Con la alta responsabilidad, de darle, a todos los sanjuaninos, un sistema electoral que asegure calidad institucional, transparencia y que esté pensado no para la próxima elección, sino para las próximas generaciones.

Principales frases

• San Juan necesitaba un Estado que gaste con responsabilidad y que use los recursos de manera eficiente.

• “Necesitamos que toda la política sanjuanina esté a la altura del desafío que nos toca vivir.

• San Juan está de pie y avanzando, con la firmeza de su historia y la convicción de su futuro.

• el Estado está presente y la seguridad es, una prioridad de nuestra gestión.

• En 2024, San Juan se posicionó como la provincia con el mayor incremento en sus exportaciones.