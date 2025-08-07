Paso Cristo Redentor Habilitado

Retoman importante obra de saneamiento en Maipú

Tras gestiones del intendente Matías Stevanato, el Municipio reanuda obras claves que beneficiarán a más de 50 mil vecinos y vecinas de la zona este y sur del departamento.

07/08/2025
Cloacas del Este Maipú 2

Luego de haber estado paralizada debido a la suspensión de la obra pública y el cierre de organismos nacionales como ENOHSA, la Municipalidad de Maipú logró gestionar, a través de su intendente Matías Stevanato, los fondos necesarios para continuar con la obra de saneamiento más importante del oeste argentino, la cual mejorará la calidad de vida de miles de vecinos.

Las obras contemplan la conexión a la red cloacal de miles de hogares de la zona este del departamento, en los distritos de Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y San Roque. También se incorpora al sistema de efluentes cloacales la primera etapa de trabajos en la zona sur del departamento, lo cual incluye los distritos de Russell, Lunlunta y Cruz de Piedra.

“Las obras de saneamiento brindan dignidad y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas del departamento. Estas obras que parecen invisibles, en realidad son una inversión trascendental para mejorar la vida de todos los maipucinos”, señaló el intendente Matías Stevanato.

En zona sur, la Municipalidad realizó un importante recambio de cañerías que permite la expansión de los servicios sanitarios, la cual brindará conexión a más de 20.000 vecinos para que puedan acceder al sistema cloacal del departamento. 

La obra de la zona este, que se encontraba con un 70 % de avance al momento de su paralización, incluye la colocación de más de 80 kilómetros de cañerías, que se integrarán a la red principal de saneamiento del departamento y beneficiará a 30.000 vecinos. Además, las nuevas conexiones permitirán mejorar la calidad ambiental al evitar el tratamiento inadecuado de los efluentes cloacales.

La cantidad total de conexiones nuevas realizadas superará las 6.000 y beneficiará no solo a Maipú, sino que también permitirá a otras empresas prestadoras ampliar la red de servicios en zonas de su jurisdicción.

