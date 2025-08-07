Retoman importante obra de saneamiento en Maipú

Orrego lanzó el frente oficialista Por San Juan
El gobernador formalizó el frente electoral Por San Juan, alianza con la que el oficialismo buscará mantenerse fuerte en las legislativas nacionales de octubre.
Tras gestiones del intendente Matías Stevanato, el Municipio reanuda obras claves que beneficiarán a más de 50 mil vecinos y vecinas de la zona este y sur del departamento.Política07/08/2025Redacción CuyoNoticias
Luego de haber estado paralizada debido a la suspensión de la obra pública y el cierre de organismos nacionales como ENOHSA, la Municipalidad de Maipú logró gestionar, a través de su intendente Matías Stevanato, los fondos necesarios para continuar con la obra de saneamiento más importante del oeste argentino, la cual mejorará la calidad de vida de miles de vecinos.
Las obras contemplan la conexión a la red cloacal de miles de hogares de la zona este del departamento, en los distritos de Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y San Roque. También se incorpora al sistema de efluentes cloacales la primera etapa de trabajos en la zona sur del departamento, lo cual incluye los distritos de Russell, Lunlunta y Cruz de Piedra.
“Las obras de saneamiento brindan dignidad y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas del departamento. Estas obras que parecen invisibles, en realidad son una inversión trascendental para mejorar la vida de todos los maipucinos”, señaló el intendente Matías Stevanato.
En zona sur, la Municipalidad realizó un importante recambio de cañerías que permite la expansión de los servicios sanitarios, la cual brindará conexión a más de 20.000 vecinos para que puedan acceder al sistema cloacal del departamento.
La obra de la zona este, que se encontraba con un 70 % de avance al momento de su paralización, incluye la colocación de más de 80 kilómetros de cañerías, que se integrarán a la red principal de saneamiento del departamento y beneficiará a 30.000 vecinos. Además, las nuevas conexiones permitirán mejorar la calidad ambiental al evitar el tratamiento inadecuado de los efluentes cloacales.
La cantidad total de conexiones nuevas realizadas superará las 6.000 y beneficiará no solo a Maipú, sino que también permitirá a otras empresas prestadoras ampliar la red de servicios en zonas de su jurisdicción.
El gobernador formalizó el frente electoral Por San Juan, alianza con la que el oficialismo buscará mantenerse fuerte en las legislativas nacionales de octubre.
El espacio verde del barrio Angélica Civit de Suárez, en Villa del Parque, será completamente renovado. Los trabajos apuntan a mejorar la seguridad, el confort y el uso recreativo del lugar para la comunidad.
Marcelo Orrego recibió la visita de mandatarios de distintas provincias y destacó la importancia del diálogo sobre el desarrollo minero en el país
La actividad informativa "El ABC de las tarifas de Servicios Públicos Energéticos" se lleva a cabo este jueves en San Luis.
La convocatoria es para actualizar sus datos y finaliza el 10 de setiembre. El registro permitirá reforzar las políticas de asistencia y acompañamiento.
Se trata de tres parajes del departamento Belgrano, Naranjo Esquino, Hualtarán y San Pedro, donde 13 estudiantes recibieron entusiasmados sus bicicletas.
El máximo tribunal informó al Consejo de la Magistratura de la provincia la acefalía del cargo debido a la muerte del Dr. Eduardo Quattropani
Este espacio verde se ha reacondicionado recientemente, se optimizó el aprovechamiento del recurso hídrico, se colocaron nuevos forestales, iluminación y construyeron rampas inclusivas para una mayor accesibilidad, entre otros trabajos.
Este 6 de agosto se realiza el II Encuentro de Escuelas Agrotécnicas con muestra de animales, drones, charlas, tecnología y producción estudiantil.
La norma introduce herramientas concretas para acelerar los procesos judiciales, asegurar el cumplimiento de los plazos y garantizar el derecho a la justicia en tiempo razonable.
Ubicada en el barrio Pie de Palo el moderno edificio deja atrás los días de compartir aulas, horarios cruzados y espacios prestados de cientos de niños
Los veterinarios son actores fundamentales en múltiples dimensiones de la salud: desde el cuidado de la salud de las mascotas, hasta su rol estratégico en la producción agropecuaria y la prevención de enfermedades zoonóticas.
Este miércoles y jueves el Hospital Español de Mendoza desarrolla diferentes actividades para la comunidad y el personal de salud, para concientización y promoción de la Lactancia Materna.