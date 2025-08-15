Paso Cristo Redentor Cerrado

Jubilados mendocinos reclaman políticas estables

El Partido de los Jubilados de Mendoza pide medidas permanentes en toda la provincia para garantizar derechos y bienestar a los adultos mayores

15/08/2025

ChatGPT Image 15 ago 2025, 09_32_12 p.m.Bajo el lema “La dignidad no tiene código postal”, el Partido de los Jubilados de Mendoza lanzó un fuerte llamado a los municipios de la provincia para que adopten políticas públicas estables y universales en favor de los adultos mayores.

La organización advirtió que el bienestar de los jubilados no puede depender del lugar de residencia ni de medidas aisladas, en referencia a las acciones tomadas por los municipios de Ciudad de Mendoza  y del Departamento de Maipú (Mendoa).

Si bien destacaron iniciativas como exenciones de tasas y acceso gratuito a espacios culturales y deportivos implementadas en esas comunas, remarcaron que estas disposiciones representan solo un “alivio en un contexto económico difícil” y no una solución definitiva.

“Debemos transformar acciones aisladas en políticas de Estado que beneficien a toda la población mayor de Mendoza”, afirmó María Isabel Grosso, presidenta del Partido de los Jubilados.

El planteo incluye un llamado a cada intendente y Concejo Deliberante para que no solo repliquen lo que ya se hace, sino que mejoren y amplíen las propuestas, garantizando un apoyo integral y sostenido.

Con frases como “La experiencia no se jubila, y el respeto no se negocia”, la organización pidió a la dirigencia política provincial que actúe con decisión y compromiso hacia quienes han aportado durante toda su vida a la sociedad.

