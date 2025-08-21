Estudiantes visitaron el Vivero Municipal de Ciudad de Mendoza

San Luis: proyectos escolares pasan de fase en la Feria de Ciencias
La próxima instancia provincial, se desarrollará el miércoles 3 de septiembre y reunirá a los trabajos destacados por su creatividad, innovación y compromiso con la investigación.
Jóvenes de primer año de la Escuela Padre Llorens concurrieron al Vivero Municipal, para conocer esta dependencia y aprender sobre flora nativa, cuidado del suelo y del agua y el rol fundamental de los árboles.Política21/08/2025Redacción CuyoNoticias
ecientemente, los alumnos del primer año del colegio Padre Llorens realizaron una recorrida por las instalaciones del Vivero Municipal perteneciente a la comuna capitalina. Los chicos estuvieron acompañados por docentes y padres, quienes disfrutaron de la visita.
Los profesionales del área de Espacios Verdes y Arbolado compartieron conocimientos sobre la importancia de la flora nativa, el cuidado del suelo y del agua, y hablaron del rol fundamental de los árboles. Durante el paseo, se les recordó a los visitantes que el agua es un recurso escaso y estratégico en Mendoza, distribuido a través de acequias y zanjones, que son el legado de los pueblos huarpes. También se habló de la importancia de cuidado, y que no se deben arrojar residuos, fundamentalmente para sostener este sistema de riego.
De esta manera, la dirección de Espacios Verdes y Arbolado municipal, es responsable del mantenimiento de parques, plazas, paseos y del arbolado urbano. Su misión es producir y sembrar especies autóctonas, que aporten frescura, oxígeno y belleza al entorno urbano, a la vez que contribuyen a la calidad ambiental. Algunas de sus funciones son: la producción de plantas en vivero; la inserción y mantenimiento en espacios públicos; el cuidado del suelo y el agua y la educación y concientización ambiental.
Es importante destacar que, en una provincia árida como Mendoza, los árboles cumplen un papel vital: regulan la temperatura, generan sombra, purifican el aire y actúan como filtros naturales del suelo. Perderlos significaría más calor, menos oxígeno y mayor exposición al efecto invernadero. Cada 15 de agosto, en el marco del Día del Árbol y la Forestación, la Ciudad refuerza su compromiso con el patrimonio verde, reconocido internacionalmente por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que declaró a Mendoza como “Ciudad Verde”.
Sobre el vivero
En el vivero se llevan a cabo dos tipos de reproducción vegetal: sexual, a través de semillas y asexual, mediante esquejes o “clones”. Las especies seleccionadas son nativas, adaptadas al clima local. A diferencia de otras regiones del país más húmedas, donde predominan especies frutales como cítricos, en Mendoza se prioriza la vegetación xerófila.
El vivero municipal, junto a los programas de forestación y educación ambiental, busca que cada vecino y vecina se convierta en protagonista del cuidado de la naturaleza. Preservar el arbolado y el agua no es solo tarea de la Municipalidad: es responsabilidad compartida de toda la comunidad para garantizar una ciudad más saludable, sustentable y resiliente.
Cabe destacar que el arbolado urbano está protegido por ley. Podar, erradicar o dañar un ejemplar puede derivar en multas y sanciones. Cuando un árbol presenta problemas sanitarios o riesgos de caída, la Municipalidad debe ser notificada a través del 147. Luego, especialistas determinan los pasos a seguir.
La próxima instancia provincial, se desarrollará el miércoles 3 de septiembre y reunirá a los trabajos destacados por su creatividad, innovación y compromiso con la investigación.
Como parte de su política de seguridad ciudadana, el Concejo Deliberante aprobó el marco normativo impulsado por el intendente Ulpiano Suarez, que habilita el uso de armas no letales como herramienta de prevención y disuasión.
El Partido de los Jubilados de Mendoza pide medidas permanentes en toda la provincia para garantizar derechos y bienestar a los adultos mayores
Mendoza licitará un seguro agrícola para cubrir riesgos derivados de eventos climáticos de carácter catastrófico, como granizo y heladas tardías o primaverales.
El 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones generales provinciales y municipales, aquellas comunas que no desdoblaron, de forma conjunta con Nación
Tras gestiones del intendente Matías Stevanato, el Municipio reanuda obras claves que beneficiarán a más de 50 mil vecinos y vecinas de la zona este y sur del departamento.
El gobernador formalizó el frente electoral Por San Juan, alianza con la que el oficialismo buscará mantenerse fuerte en las legislativas nacionales de octubre.
El espacio verde del barrio Angélica Civit de Suárez, en Villa del Parque, será completamente renovado. Los trabajos apuntan a mejorar la seguridad, el confort y el uso recreativo del lugar para la comunidad.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
Junior Achievement Cuyo y el Ministerio de Educación de San Juan, se unen para para impulsar trayectos de formación docente para enseñar finanzas.
El Partido de los Jubilados celebró que la lucha iniciada por adultos mayores y sus familias haya logrado trascender fronteras partidarias y movilizar a otras fuerzas políticas a acompañar este reclamo histórico.
La prestigiosa psicóloga chilena se presenta este miércoles 20 de agosto en el Teatro Plaza, para reencontrarse con el público mendocino, en dos funciones.
La próxima instancia provincial, se desarrollará el miércoles 3 de septiembre y reunirá a los trabajos destacados por su creatividad, innovación y compromiso con la investigación.