San Juan: Termas de Pismanta con Bus Vitivinícola

Un destino donde el descanso se une al entorno sereno. Una propuesta de 2 días y 1 noche para disfrutar de servicios de calidad sin preocupaciones.

termas de pismantaBus Vitivinícola anunció su próxima propuesta de turismo receptivo: una escapada de dos días a Termas de Pismanta Hotel & Spa, en la provincia de San Juan. El programa, bajo la modalidad All Inclusive, se realizará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 2025, con salidas desde la ciudad de Mendoza (Plaza Independencia) y también desde San Juan (Automóvil Club Argentino, Av. Rawson y 9 de Julio).

La empresa mendocina, reconocida por conectar a los visitantes con las bodegas locales, cuenta además con una unidad dedicada a salidas especiales. En este caso, la experiencia apunta a quienes buscan relajarse en un entorno natural, disfrutando de gastronomía maridada con vinos sanjuaninos, bienestar y servicios de primer nivel, con la comodidad de contar con todo resuelto desde el transporte hasta la estadía.

El paquete incluye traslado; alojamiento en habitaciones con todas las comodidades; desayuno; almuerzos y cena en el Restaurante Gran Cacique; y acceso al spa y las piletas termales, cuyas aguas oscilan entre los 35 y 38 °C. El itinerario contempla también el Circuito Bella Vista, que combina piscinas individuales y una piscina lúdica con tecnología de wellness, con diferentes zonas para inducir a la relajación y estimular la oxigenación del cuerpo, en un recorrido asistido por terapeutas. Se trata de una vivencia completa, que combina descanso, naturaleza y sabores regionales.

El bus pertenece al transportador oficial Cata Internacional. Dispone de baño, puertos USB individuales, asientos de cuero, frigobar, cinturones de seguridad inerciales de tres puntos, sistema de audio y video.

“Tenemos opciones para el turista los 365 días del año: salidas diarias a los Caminos del Vino de Mendoza, servicios personalizados, el nuevo tour cervecero Mendoza Beer Bus, traslados, y salidas especiales como a Termas de Pismanta. Con doce años de experiencia, nuestra prioridad es ofrecer calidad, compromiso y confianza”, expresó Claudia Yanzon, directora y propietaria de Bus Vitivinícola.

Las tarifas varían según el punto de partida y la modalidad elegida. Pueden abonarse por transferencia bancaria o en 3 cuotas sin interés con tarjeta VISA Banco Macro. Desde Mendoza, el precio es de 3 cuotas de AR$ 181.475 por persona en base single o 3 cuotas de AR$ 147.700 en base doble. Desde San Juan, el valor es de 3 cuotas de AR$ 173.250 en base single o 3 cuotas de AR$ 139.300 en base doble.

Contacto y reservas

Desde ciudad de Mendoza: www.busvitivinicola.com/tour/termas-de-pismanta-all-inclusive
Desde ciudad de San Juan: www.busvitivinicola.com/tour/termas-de-pismanta-all-inclusive-desde-san-juan
WhatsApp: +54 9 261 263-9439
Mail: [email protected]

