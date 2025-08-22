San Juan: Termas de Pismanta con Bus Vitivinícola

Los jóvenes de 15 años sienten que su economía limita sus aspiraciones
Un destino donde el descanso se une al entorno sereno. Una propuesta de 2 días y 1 noche para disfrutar de servicios de calidad sin preocupaciones.Sociedad22/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Bus Vitivinícola anunció su próxima propuesta de turismo receptivo: una escapada de dos días a Termas de Pismanta Hotel & Spa, en la provincia de San Juan. El programa, bajo la modalidad All Inclusive, se realizará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 2025, con salidas desde la ciudad de Mendoza (Plaza Independencia) y también desde San Juan (Automóvil Club Argentino, Av. Rawson y 9 de Julio).
La empresa mendocina, reconocida por conectar a los visitantes con las bodegas locales, cuenta además con una unidad dedicada a salidas especiales. En este caso, la experiencia apunta a quienes buscan relajarse en un entorno natural, disfrutando de gastronomía maridada con vinos sanjuaninos, bienestar y servicios de primer nivel, con la comodidad de contar con todo resuelto desde el transporte hasta la estadía.
El paquete incluye traslado; alojamiento en habitaciones con todas las comodidades; desayuno; almuerzos y cena en el Restaurante Gran Cacique; y acceso al spa y las piletas termales, cuyas aguas oscilan entre los 35 y 38 °C. El itinerario contempla también el Circuito Bella Vista, que combina piscinas individuales y una piscina lúdica con tecnología de wellness, con diferentes zonas para inducir a la relajación y estimular la oxigenación del cuerpo, en un recorrido asistido por terapeutas. Se trata de una vivencia completa, que combina descanso, naturaleza y sabores regionales.
El bus pertenece al transportador oficial Cata Internacional. Dispone de baño, puertos USB individuales, asientos de cuero, frigobar, cinturones de seguridad inerciales de tres puntos, sistema de audio y video.
“Tenemos opciones para el turista los 365 días del año: salidas diarias a los Caminos del Vino de Mendoza, servicios personalizados, el nuevo tour cervecero Mendoza Beer Bus, traslados, y salidas especiales como a Termas de Pismanta. Con doce años de experiencia, nuestra prioridad es ofrecer calidad, compromiso y confianza”, expresó Claudia Yanzon, directora y propietaria de Bus Vitivinícola.
Las tarifas varían según el punto de partida y la modalidad elegida. Pueden abonarse por transferencia bancaria o en 3 cuotas sin interés con tarjeta VISA Banco Macro. Desde Mendoza, el precio es de 3 cuotas de AR$ 181.475 por persona en base single o 3 cuotas de AR$ 147.700 en base doble. Desde San Juan, el valor es de 3 cuotas de AR$ 173.250 en base single o 3 cuotas de AR$ 139.300 en base doble.
Desde ciudad de Mendoza: www.busvitivinicola.com/tour/termas-de-pismanta-all-inclusive
Desde ciudad de San Juan: www.busvitivinicola.com/tour/termas-de-pismanta-all-inclusive-desde-san-juan
WhatsApp: +54 9 261 263-9439
Mail: [email protected]
