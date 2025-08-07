La Junta Electoral estableció el cronograma en Mendoza

Retoman importante obra de saneamiento en Maipú
Tras gestiones del intendente Matías Stevanato, el Municipio reanuda obras claves que beneficiarán a más de 50 mil vecinos y vecinas de la zona este y sur del departamento.
El 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones generales provinciales y municipales, aquellas comunas que no desdoblaron, de forma conjunta con NaciónPolítica07/08/2025Redacción CuyoNoticias
Hasta este jueves 7 de agosto las organizaciones políticas pueden solicitar el reconocimiento de alianzas para participar en comicios provinciales y municipales conjuntos. Y el martes 12 de agosto vence el plazo para registrar en la Junta Electoral el símbolo y la asignación de colores.
El domingo 17 de Agosto concluye el plazo para el registro de los candidatos ante la Junta Electoral Provincial para la Boleta Única. Los mismos deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendido en una de las inhabilidades establecidas por ley. Un día después, el lunes 18 de agosto, se debe remitir la nómina de los partidos políticos reconocidos y que puedan participar de las elecciones municipales y provinciales junto con sus apoderados y domicilios.
El 27 de agosto iniciará formalmente la campaña electoral en elecciones provinciales y municipales y el 21 de septiembre se podrá comenzar con la propaganda en medios de comunicación audiovisual.
Ya desde el 1 de octubre comenzará a regir la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio y para el 11 de octubre deberán estar impresas la Boletas Únicas Provinciales. El 24 de octubre a las 8:00 hs comenzará oficialmente la veda electoral y el día del sufragio es el 26 de octubre.
El día 28 de octubre a las 18:00 hs finalizará el plazo para la recepción de las protestas y reclamos que haya sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas en las escuelas. Ese mismo día comenzará a realizarse el escrutinio definitivo en las elecciones legislativas 2025.
El gobernador formalizó el frente electoral Por San Juan, alianza con la que el oficialismo buscará mantenerse fuerte en las legislativas nacionales de octubre.
El espacio verde del barrio Angélica Civit de Suárez, en Villa del Parque, será completamente renovado. Los trabajos apuntan a mejorar la seguridad, el confort y el uso recreativo del lugar para la comunidad.
Marcelo Orrego recibió la visita de mandatarios de distintas provincias y destacó la importancia del diálogo sobre el desarrollo minero en el país
La actividad informativa "El ABC de las tarifas de Servicios Públicos Energéticos" se lleva a cabo este jueves en San Luis.
La convocatoria es para actualizar sus datos y finaliza el 10 de setiembre. El registro permitirá reforzar las políticas de asistencia y acompañamiento.
Se trata de tres parajes del departamento Belgrano, Naranjo Esquino, Hualtarán y San Pedro, donde 13 estudiantes recibieron entusiasmados sus bicicletas.
El máximo tribunal informó al Consejo de la Magistratura de la provincia la acefalía del cargo debido a la muerte del Dr. Eduardo Quattropani
Los veterinarios son actores fundamentales en múltiples dimensiones de la salud: desde el cuidado de la salud de las mascotas, hasta su rol estratégico en la producción agropecuaria y la prevención de enfermedades zoonóticas.
Una mujer perdió la vida tras ser embestida por una camioneta en la Ruta Provincial 82. El conductor fue imputado por homicidio culposo.
Profesionales médicos de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) advierten que el excesivo consumo del fármaco puede traer consecuencias indeseables.
Con una agenda cargada de espectáculos infantiles, música, juegos, merienda y la participación de organizaciones sociales y comunitarias, la comuna invita a todas las familias maipucinas.
Durante la gestación el corazón de la mujer trabaja hasta un 50% más. La Federación Argentina de Cardiología lanza campaña para para generar conciencia e impulsar cuidados de las futuras mamás.