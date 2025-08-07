La Junta Electoral estableció el cronograma en Mendoza

Hasta este jueves 7 de agosto las organizaciones políticas pueden solicitar el reconocimiento de alianzas para participar en comicios provinciales y municipales conjuntos. Y el martes 12 de agosto vence el plazo para registrar en la Junta Electoral el símbolo y la asignación de colores.

El domingo 17 de Agosto concluye el plazo para el registro de los candidatos ante la Junta Electoral Provincial para la Boleta Única. Los mismos deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendido en una de las inhabilidades establecidas por ley. Un día después, el lunes 18 de agosto, se debe remitir la nómina de los partidos políticos reconocidos y que puedan participar de las elecciones municipales y provinciales junto con sus apoderados y domicilios.

El 27 de agosto iniciará formalmente la campaña electoral en elecciones provinciales y municipales y el 21 de septiembre se podrá comenzar con la propaganda en medios de comunicación audiovisual.

Ya desde el 1 de octubre comenzará a regir la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio y para el 11 de octubre deberán estar impresas la Boletas Únicas Provinciales. El 24 de octubre a las 8:00 hs comenzará oficialmente la veda electoral y el día del sufragio es el 26 de octubre.

El día 28 de octubre a las 18:00 hs finalizará el plazo para la recepción de las protestas y reclamos que haya sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas en las escuelas. Ese mismo día comenzará a realizarse el escrutinio definitivo en las elecciones legislativas 2025.