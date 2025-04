Huracán Las Heras le ganó 1 a 0 a Gutierrez en la "Perrera"

Huracán como el que pega primero pega dos veces, se puso en ventaja a los 5 minutos de juego y supo mantener el resultado, respaldado en las buenas intervenciones de su arquero Aracena y la solidez defensiva, la victoria le permite al Globito apoderarse de la primera posición en su zona.

Por el lado de Gutierrez no solo perdió un largo invicto en su cancha sino que sufrio su segundo reves consecutivo y la tercera derrota en cuatro partidos jugados, su única victoria fue de local ante San Martin, a propósito el "Chacarero" tuvo fecha libre.

Por el lado deTorneo Federal A

Resultados de la 5ta fecha

Gutierrez 0 - Huracán Las Heras 1 (Agustín Muñoz)

Costa Brava 1 (Jerónimo Gutierrez) - Ciudad Bolivar 1 (Brian Duarte)

Mañana completan Juventud Unida vs. Argentino; Atenas vs. Estudiantes de San Luis.

Libre: San Martín.

Tabla de posiciones

Huracán Las Heras 10; Ciudad Bolívar 8; Argentino de Monte Maíz y Costa Brava 7; San Martín de Mendoza y Juventud Unida de San Luis 5; Gutiérrez de Mendoza 3; Sportivo Estudiantes 2; Atenas de Río Cuarto 0.

Próxima fecha (sexta)

Estudiantes de San Luis vs. Costa Brava; Ciudad Bolívar vs. Gutiérrez; Huracán Las Heras vs. Juventud Unida; Argentino vs. San Martín. Libre: Atenas.

Sintesis:

Gutiérrez Sport Club: 0

Damián Cebreiro; Nicolás Alí, Fernando Meza, Juan Trentín y Mateo Zapata; Augusto Gallo, Facundo Márquez y Nicolás Arce; Erwin Miranda, Ignacio Pipistrelli y Cristian Lucero. DT: Darío Alaniz./ Cambios: Julio Luques, Brian Zabaleta y Joel Quiroga por Zapata, Miranda y Márquez , Facundo Reveco por Pipistrelli, Oscar Amaya por Gallo.

Huracán Las Heras: 1

Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Enzo Montenegro y Nicolás Inostroza; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Emanuel García, y Luciano Ortega; Agustín Muñoz y Ezequiel Cerica. DT: Gabriel Vallés./ Cambios: Agustín López por Montenegro, Juan Aguilar e Ignacio González por Inostroza y Cerica, Bautista Aldunate y Franco Juárez por García y Muñoz.

Goles: PT: 5: Muñoz (HLH).

Árbitro: Juan Etem.

Estadio: Anselmo Zingaretti

Fotos Prensa Huracán Las Heras