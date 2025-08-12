Este martes 12 de agosto, pasadas las 12, la Policía de San Luis tomó conocimiento de la muerte de una mujer de 82 años en la localidad de Suyuque Viejo, ubicada a unos 28 kilómetros de la capital provincial.

Investigan la muerte de una mujer de 82 años en Suyuque Viejo

Según el reporte policial, una mujer de 35 años acudió a visitar a su tía en su domicilio, situado sobre la Autopista 25 de Mayo. Al llegar, la encontró tendida en el suelo, a la vera del río cercano a la vivienda, y dio aviso inmediato a las autoridades.

Personal médico del sistema de salud pública acudió al lugar y confirmó el deceso.

En las primeras inspecciones, no se detectaron signos de violencia ni faltantes de pertenencias en la vivienda. Sin embargo, efectivos de distintas dependencias policiales iniciaron una investigación para determinar las causas y circunstancias del hecho.