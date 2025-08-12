Vuelco de camión deja dos heridos en autopista
Dos hombres fueron hospitalizados tras el vuelco de un camión con carne vacuna en la Autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis.
Una mujer de 82 años fue hallada sin vida cerca de su vivienda en Suyuque Viejo. No había signos de violencia. La Policía investiga las causas.Policiales12/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Este martes 12 de agosto, pasadas las 12, la Policía de San Luis tomó conocimiento de la muerte de una mujer de 82 años en la localidad de Suyuque Viejo, ubicada a unos 28 kilómetros de la capital provincial.
Investigan la muerte de una mujer de 82 años en Suyuque Viejo
Según el reporte policial, una mujer de 35 años acudió a visitar a su tía en su domicilio, situado sobre la Autopista 25 de Mayo. Al llegar, la encontró tendida en el suelo, a la vera del río cercano a la vivienda, y dio aviso inmediato a las autoridades.
Personal médico del sistema de salud pública acudió al lugar y confirmó el deceso.
En las primeras inspecciones, no se detectaron signos de violencia ni faltantes de pertenencias en la vivienda. Sin embargo, efectivos de distintas dependencias policiales iniciaron una investigación para determinar las causas y circunstancias del hecho.
Dos hombres fueron hospitalizados tras el vuelco de un camión con carne vacuna en la Autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis.
El camión circulaba con 30 toneladas de cuarzo por la Ruta Nacional N° 141, cuando a la altura de Caucete fue controlado por los gendarmes. Se dirigía a Mendoza.
Choque entre camiones en la Curva del Yeso dejó una mujer atrapada. El tránsito fue interrumpido y la víctima fue rescatada con estado estable
Tres imputados en San Luis seguirán detenidos por 90 días acusados de robo doblemente agravado en Tilisarao. Investigación en curso.
Incendio en la Autopista de las Serranías Puntanas: un camión cargado con harina se prendió fuego cerca del peaje La Cumbre. El chofer resultó ileso.
La Policía realizó controles viales en Lavalle, Guaymallén y Luján de Cuyo. Los infractores presentaban entre 1,58 y 2,04 gramos de alcohol en sangre.
Este lunes 11 de agosto comienza en San Luis el juicio por el homicidio de Alexis Zabala, con nueve imputados acusados de homicidio doblemente calificado.
Accidente en San Luis este 8 de agosto: una mujer de 53 años resultó lesionada tras chocar su moto contra un auto en la esquina de Riobamba y Quines.
Durante este mes, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 25% en las principales cadenas de supermercados; cuotas sin interés y promociones especiales por el Día del niño.
Los de Rodeo de la Cruz y los de Las Heras ganaron sus cuatro partidos y se perfilan como los grandes protagonistas. San Martin y Universitario juegan hoy.
Mercado Libre reportó resultados mixtos en el segundo trimestre del año: si bien los ingresos superaron las expectativas el beneficio por acción bajó por "mayor carga impositiva y pérdidas cambiarias netas".
La comun pondrá en funcionamiento un nuevo espacio de lactancia en el Centro de Salud N°8 de Russell, que se suma a la Sala de Lactancia ya existente en el Edificio Municipal.
El camión circulaba con 30 toneladas de cuarzo por la Ruta Nacional N° 141, cuando a la altura de Caucete fue controlado por los gendarmes. Se dirigía a Mendoza.