Investigan muerte de mujer en Suyuque Viejo
Una mujer de 82 años fue hallada sin vida cerca de su vivienda en Suyuque Viejo. No había signos de violencia. La Policía investiga las causas.
Una mujer de 49 años fue rescatada y trasladada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” tras un vuelco en la ruta provincial 10, en paraje La Esquina.Policiales14/08/2025Periodistas CuyoNoticias
El siniestro ocurrió en la noche del miércoles en el paraje La Esquina en la provincia de San Luis. La víctima, de 49 años, fue trasladada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” en la Capital Sanluiseña.
La Dirección General de Bomberos de la Policía informó que este miércoles 13 de agosto, alrededor de las 20:30, se registró un accidente de tránsito en la ruta provincial 10, a la altura del paraje La Esquina.
Según las primeras averiguaciones, un hombre de 50 años, domiciliado en la ciudad de San Luis, conducía un Ford Fiesta de oeste a este cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado. El vehículo terminó volcado sobre el costado de la banquina.
El conductor logró salir del automóvil con la ayuda de vecinos y trabajadores que se encontraban en la zona. En tanto, su acompañante, una mujer de 49 años también oriunda de San Luis, quedó atrapada en el habitáculo.
Efectivos del Cuartel VI de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de El Morro trabajaron en la estabilización del vehículo, el corte del suministro eléctrico y la apertura de la carrocería mediante herramientas de corte.
La mujer fue inmovilizada con collarín cervical y tabla rígida, y recibió asistencia médica en el lugar junto al conductor. Posteriormente, fue derivada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para estudios y atención más compleja.
En el operativo participaron también efectivos policiales y personal del Ente Control de Rutas.
