Operativo de seguridad para Independiente Rivadavia y Boca

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un operativo integral este domingo en el Estadio Malvinas Argentinas por el partido entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors de la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 que comenzará a las 20.30.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, precisó que “el dispositivo de seguridad va a contar con cientos de efectivos, que se suman al personal de seguridad privada”. Además, agregó que se realizarán cortes de calles en las inmediaciones del estadio desde el mediodía.

Sobre la coordinación del operativo, Amat detalló: “Ya hemos tenido una reunión ayer, en el estadio, donde ha participado la gente del club Independiente Rivadavia, de la Subsecretaría de Deportes y todo el personal que va a estar a cargo de la empresa de seguridad privada”.

Se implementará además Tribuna Segura, por lo que será obligatorio presentar el DNI físico para ingresar. Las puertas del estadio se abrirán a las 17.30, tres horas antes del inicio del encuentro, para facilitar el ingreso del público. En este sentido, el funcionario explicó: “Lo hacemos porque vamos a tener mucha concurrencia de gente, y también porque el domingo se realizará el festejo del Día del Niño en el Parque General San Martín, lo que requiere una operatividad especial”.

Por otro lado, se reforzará la recepción de hinchas visitantes en el Arco de Desaguadero desde primeras horas del día. Hernán Amat precisó que “habrá maniobras en Arco de Desaguadero de horas tempranas para recibir a toda la gente que venga de la provincia de Buenos Aires, a los colectivos de la barra de Boca Juniors, que también tenemos información que vienen”.

Controles y tecnología

En cuanto a los controles dentro del estadio, Amat señaló que “el ingreso total será con DNI físico, no con Mi Argentina. Control de Tribuna Segura y todas las herramientas tecnológicas que venimos incorporando, como cámaras con identificación facial, bodycams y control del Centro Estratégico de Operaciones con todas las cámaras del estadio”.

Respecto del público visitante, indicó que “se realizarán cápsulas de toda la gente que viene en colectivos, de las peñas también, las encapsulamos desde Arco de Desaguadero. En cuanto a los ingresos, todo lo que es visitante será por el sector Norte, por Apeadero Norte, y todo lo que es Independiente de Rivadavia, Apeadero Sur y Playa Oficial, que es todo lo que es platea cubierta”.

Por último, el director también se refirió a la vuelta de los hinchas visitantes en el fútbol argentino. “El lunes estuvimos en el Consejo Federal de Seguridad Deportiva en San Juan y manifesté a las autoridades nacionales y a AFA que, si se decide que vuelva el público visitante, tiene que ser un mensaje claro, con una voluntad política transparente, y que no sea solamente por beneficios económicos de un partido. Mendoza está en condiciones, dependiendo del estadio. No hay estadio que no esté preparado para recibir ambos públicos”, sostuvo.