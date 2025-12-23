Servicios en Godoy Cruz: así funcionarán durante las Fiestas

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Godoy Cruz dispuso asueto administrativo para los días miércoles 24 y 31 de diciembre. No obstante, se garantizará la prestación de los servicios esenciales con esquemas especiales, con el objetivo de mantener la limpieza, el orden y la atención de emergencias en el departamento.

Durante las jornadas de asueto no habrá atención al público en las dependencias administrativas municipales. Sin embargo, se mantendrán guardias activas para cubrir situaciones de emergencia, tanto en esos días como durante los feriados. La actividad administrativa habitual se retomará los jueves 26 de diciembre y 2 de enero.

Recolección de residuos

El servicio de recolección domiciliaria contará con un cronograma especial ante el aumento habitual de residuos durante las Fiestas:

Martes 23: refuerzo especial de recolección.

Miércoles 24: recolección en turno mañana; sin servicio en turno noche.

Jueves 25: turno mañana exclusivo para geriátricos y hospitales; turno noche normal.

Limpieza urbana

Habrá guardias mínimas de limpieza urbana hasta las 18 para atender pedidos puntuales y emergencias, los días 24 y 31 de diciembre y también los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.



Dependencias municipales

El asueto alcanza a todas las dependencias comunales, incluidos Jardines Maternales, polis sociales y deportivos, Centros de Salud municipales, Juzgados Administrativos y de Faltas y áreas descentralizadas.



Estacionamiento medido

El estacionamiento medido funcionará los miércoles 24 y 31 de diciembre hasta las 15. El servicio retomará su esquema habitual los jueves 26 de diciembre y 2 de enero.