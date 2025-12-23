Servicios en Godoy Cruz: así funcionarán durante las Fiestas

San Juan: residentes accederán a títulos UBA sin viajar
Desde la Cohorte 2025, residentes sanjuaninos podrán obtener el título de especialista universitario de la UBA sin tener que radicarse en Buenos Aires.
Habrá asueto municipal el 24 y 31 de diciembre. Se sostendrán servicios esenciales y un cronograma especial de recolección de residuos durante las Fiestas.Política23/12/2025Redacción CuyoNoticias
Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Godoy Cruz dispuso asueto administrativo para los días miércoles 24 y 31 de diciembre. No obstante, se garantizará la prestación de los servicios esenciales con esquemas especiales, con el objetivo de mantener la limpieza, el orden y la atención de emergencias en el departamento.
Durante las jornadas de asueto no habrá atención al público en las dependencias administrativas municipales. Sin embargo, se mantendrán guardias activas para cubrir situaciones de emergencia, tanto en esos días como durante los feriados. La actividad administrativa habitual se retomará los jueves 26 de diciembre y 2 de enero.
Recolección de residuos
El servicio de recolección domiciliaria contará con un cronograma especial ante el aumento habitual de residuos durante las Fiestas:
Martes 23: refuerzo especial de recolección.
Miércoles 24: recolección en turno mañana; sin servicio en turno noche.
Jueves 25: turno mañana exclusivo para geriátricos y hospitales; turno noche normal.
Habrá guardias mínimas de limpieza urbana hasta las 18 para atender pedidos puntuales y emergencias, los días 24 y 31 de diciembre y también los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.
Dependencias municipales
El asueto alcanza a todas las dependencias comunales, incluidos Jardines Maternales, polis sociales y deportivos, Centros de Salud municipales, Juzgados Administrativos y de Faltas y áreas descentralizadas.
Estacionamiento medido
El estacionamiento medido funcionará los miércoles 24 y 31 de diciembre hasta las 15. El servicio retomará su esquema habitual los jueves 26 de diciembre y 2 de enero.
