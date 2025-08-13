Paso Cristo Redentor Habilitado

Feria del Juguete para celebrar la niñez en el Predio de la Virgen

La tradicional Feria tendrá su edición especial “Día del Niño” del 14 al 17 de agosto, en el Predio de la Virgen de Guaymallén, con variadas actividades y más de 200 stands.

Sociedad13/08/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

PLACA_feria_juguete_cuad-1229x1536El evento es organizado por la Asociación Feria del Juguete con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, que respalda el desarrollo de eventos familiares seguros y de calidad.

En esta edición, la feria ofrecerá más de 150 stands de juguetes, bicicletas, indumentaria, inflables, productos electrónicos, espacios gastronómicos y shows infantiles en vivo, consolidándose como un paseo ideal para todo público. Además, se destacan los precios accesibles y la posibilidad de abonar con todas las formas de pago, manteniendo el sello de una organización seria, segura y de confianza.

kaiken bodegaLa campaña Bodegas Abiertas se extiende todo agosto

Cronograma
Jueves 14 de agosto: armado de la feria y apertura oficial a las 13h. La actividad se extenderá hasta la 1 am.
Viernes 15 de agosto: desde las 10h hasta las 2 am.
Sábado 16 de agosto: desde las 10h hasta las 3 am.
Domingo 17 de agosto: desde las 10h hasta las 17h.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email