Feria del Juguete para celebrar la niñez en el Predio de la Virgen

Más de dos mil personas participan del Congreso de Educación Física 2025
La tradicional Feria tendrá su edición especial “Día del Niño” del 14 al 17 de agosto, en el Predio de la Virgen de Guaymallén, con variadas actividades y más de 200 stands.Sociedad13/08/2025Redacción CuyoNoticias
El evento es organizado por la Asociación Feria del Juguete con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, que respalda el desarrollo de eventos familiares seguros y de calidad.
En esta edición, la feria ofrecerá más de 150 stands de juguetes, bicicletas, indumentaria, inflables, productos electrónicos, espacios gastronómicos y shows infantiles en vivo, consolidándose como un paseo ideal para todo público. Además, se destacan los precios accesibles y la posibilidad de abonar con todas las formas de pago, manteniendo el sello de una organización seria, segura y de confianza.
Cronograma
Jueves 14 de agosto: armado de la feria y apertura oficial a las 13h. La actividad se extenderá hasta la 1 am.
Viernes 15 de agosto: desde las 10h hasta las 2 am.
Sábado 16 de agosto: desde las 10h hasta las 3 am.
Domingo 17 de agosto: desde las 10h hasta las 17h.
El encuentro es organizado por la Municipalidad de Guaymallén, la DGE, el Instituto Universitario de Actividad Física Jorge Coll y la Universidad Juan Agustín Maza.
