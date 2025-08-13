Feria del Juguete para celebrar la niñez en el Predio de la Virgen

El evento es organizado por la Asociación Feria del Juguete con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, que respalda el desarrollo de eventos familiares seguros y de calidad.

En esta edición, la feria ofrecerá más de 150 stands de juguetes, bicicletas, indumentaria, inflables, productos electrónicos, espacios gastronómicos y shows infantiles en vivo, consolidándose como un paseo ideal para todo público. Además, se destacan los precios accesibles y la posibilidad de abonar con todas las formas de pago, manteniendo el sello de una organización seria, segura y de confianza.

Cronograma

Jueves 14 de agosto: armado de la feria y apertura oficial a las 13h. La actividad se extenderá hasta la 1 am.

Viernes 15 de agosto: desde las 10h hasta las 2 am.

Sábado 16 de agosto: desde las 10h hasta las 3 am.

Domingo 17 de agosto: desde las 10h hasta las 17h.