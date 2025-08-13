La campaña Bodegas Abiertas se extiende todo agosto

San Juan innova en el cuidado de las personas mayores
Abre en San Juan Zona Azul, la nueva residencia para adultos mayores que llega con un modelo innovador. Ofrece un espacio único vivir con plenitud, naturaleza, actividades y una comunidad activa.
La iniciativa de enoturismo busca que los mendocinos puedan visitar y experimentar en las bodegas sin pagar entrada. La campaña continúa durante agosto.Sociedad13/08/2025Redacción CuyoNoticias
Los circuitos de los Caminos del Vino de Mendoza seguirán contando con la oportunidad de ofrecer una acción exclusiva para mendocinos. Las bodegas abren sus puertas para que los residentes en la provincia puedan entrar sin pagar una entrada y se los recibirá con una copa de vino para que conozcan los viñedos, las cavas, los restaurantes, la arquitectura de cada bodega y disfrutar de las experiencias que cada bodega tiene preparado especialmente.
La Campaña Bodegas Abiertas se realiza a beneficio de instituciones territoriales que llevan a cabo acciones benéficas para la comunidad.
La propuesta que inició en el mes de junio se extenderá hasta fin del mes de agosto. Las bodegas han preparado actividades y beneficios especiales que pueden consultarse a través de la web de CAMINOS DEL VINO: www.caminosdelvino.org.ar y en los sitios webs de cada bodega.
Walter Pavón, Gerente de Relaciones Institucionales y coordinador de Caminos del Vino, dijo: “estamos muy contentos y entusiasmados con esta extensión de la campaña en el tiempo dado la buena acogida que ha recibido por parte de los mendocinos poder visitar las bodegas y que se los reciba especialmente. Sin el esfuerzo conjunto de las bodegas, en el marco de Caminos del Vino no sería posible llevar adelante la camapaña. Agradecemos especialmente al EMETUR y a los Municipios de Luján y Maipú que nos acompaña en la difusión”.
Por su parte, Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentna y director responsable de Caminos del Vino, aseguró que "la campaña ha sido todo un éxito y nos llena de orgullo haber retomado acciones que favorecen a los visitantes, acercan a los mendocinos a las bodegas y nos permiten contribuir con acciones hacia la comunidad".
Los interesados en visitar y experimentar pueden encontrar y elegir sus bodegas en el sitio web www.caminosdelvino.org.ar, allí eligen su destino, se contactan con la bodega y hacen su reserva.
Para poder ingresar a la bodega deben:
- Llevar alimento no perecedero por cada persona (una caja de leche en polvo o dos cajas de leche larga vida o un paquete de fideos secos)
- Portar DNI con domicilio en Mendoza
Cabe mencionar que esta como todas las actividades que realiza Bodegas de Argentina y Caminos del Vino se desarrolla en el marco del programa Wine In Moderation que cuida a los consumidores de vino a través del consumo responsable.
