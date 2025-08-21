Paso Cristo Redentor Cerrado

El paso Cristo Redentor a Chile permanecerá cerrado este viernes

Continúa el temporal de nieve y viento blanco en alta montaña afectando las condiciones de seguridad para el tránsito por el corredor bioceánico

paso 21082025
Foto: GNA

La Coordinación General del paso internacional, Cristo Redentor y la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras, informó esta noche a los usuarios que durante toda la jornada del viernes 22 de agosto el corredor biocéanico que une Argentina con Chile en la provincia de Mendoza, permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Los informes climáticos anuncian que continúa el frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito.

Esta noche se registran fuertes nevadas con presencia de viento blanco en zona de Las Cuevas en Argentina y en Libertadores y Portillo en Chile.

incendio san juan zonda 21082025El fuerte viento Zonda provoca incendios en San Juan

Se espera que el temporal continúe hasta este viernes 22 a las 22:00 horas. Desde el sábado mejoran las condiciones climáticas por varios días.

cristo redentor 21082025 GNA
Foto: GNA

Vialidad Nacional trabaja en faena de despeje y ensanche de banquinas en los sectores más comprometidos.

Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes antes de viajar consulte el estado del Paso en su sitio oficial. https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

