El paso Cristo Redentor a Chile permanecerá cerrado este viernes

Congreso de Educación, Neurociencias y contextos de IA
La Universidad de Congreso organiza esta jornada en Sede San Rafael, el próximo 15 de septiembre. Será en el Centro de Congresos y Exposiciones en el sur.
Continúa el temporal de nieve y viento blanco en alta montaña afectando las condiciones de seguridad para el tránsito por el corredor bioceánicoSociedad21/08/2025Periodistas CuyoNoticias
La Coordinación General del paso internacional, Cristo Redentor y la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras, informó esta noche a los usuarios que durante toda la jornada del viernes 22 de agosto el corredor biocéanico que une Argentina con Chile en la provincia de Mendoza, permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.
Los informes climáticos anuncian que continúa el frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito.
Esta noche se registran fuertes nevadas con presencia de viento blanco en zona de Las Cuevas en Argentina y en Libertadores y Portillo en Chile.
Se espera que el temporal continúe hasta este viernes 22 a las 22:00 horas. Desde el sábado mejoran las condiciones climáticas por varios días.
Vialidad Nacional trabaja en faena de despeje y ensanche de banquinas en los sectores más comprometidos.
Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes antes de viajar consulte el estado del Paso en su sitio oficial. https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera
La Universidad de Congreso organiza esta jornada en Sede San Rafael, el próximo 15 de septiembre. Será en el Centro de Congresos y Exposiciones en el sur.
El foco ígneo se originó esta tarde noche en calle Aberastaín, pasando calle 18 y motivó la intervención de distintas dotaciones de Bomberos
El próximo 24 de agosto la Casa de las Bóvedas será escenario de un encuentro cultural con música cuyana, ballets y gastronomía típica, en homenaje al legado del General José de San Martín
La medida es para turnos tarde, vespertino y nocturno de este jueves 21 de agosto y alcanza a todos los niveles y modalidades ante el alerta de viento Zonda
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
Defensa al Consumidor de San Juan supervisa supermercados tras la alerta de ANMAT por un lote de tomate triturado Marolio con posibles parásitos.
La prestigiosa psicóloga chilena se presenta este miércoles 20 de agosto en el Teatro Plaza, para reencontrarse con el público mendocino, en dos funciones.
Más de 100 docentes escucharon a la referente brasileña Gois Morales, sobre diversos proyectos que implementan algunas escuelas en San Luis. Abordaron su relación con el cuidado de los recursos naturales, los ecosistemas y las problemáticas territoriales de cada región.
Un hombre de 23 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar $40.000 a un chofer de DIDI tras simular ser pasajero. La UFI Flagrancia investiga el caso.
Dos hombres armados robaron $100 mil en una estación de servicio en San Juan, pero fueron detenidos gracias a la intervención policial.
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil resolvió dejar sin efecto la sanción administrativa que limitaba la posibilidad de Aerolíneas de incorporar nuevas rutas y frecuencias a partir de septiembre.
El Municipio de Godoy Crua realizará un importante despliegue por el encuentro entre el Expreso y Atlético Mineiro, se denomina Operativo Tomba.