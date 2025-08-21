El fuerte viento Zonda provoca incendios en San Juan

La tarde noche de este jueves registra en San Juan fuertes ráfagas de viento Zonda que han provocado incendios en distintos puntos.

Uno de estos focos se originó esta tarde noche en calle Aberastaín, pasado calle 18 que motivó la intervención de distintas dotaciones de Bomberos.

En proximidades del lugar, se encuentra una escuela pública, obligando a los bomberos a actuar con determinación para evitar que las llamas lleguen al edificio

El fuerte viento, se desató esta tarde alcanzando las ráfagas por momento, una velocidad de 70 km/h. El servicio meteorológico nacional emitió una alerta meteorológica, según la cual este viernes alcanzará todo el territorio provincial.

El pronóstico precisa que el viento del Oeste continuará esta noche y mañana por la mañana, con la misma intensidad, mientras que mañana por la tarde rotará al sector sur y suroeste durante la tarde.