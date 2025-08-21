Paso Cristo Redentor Cerrado

El fuerte viento Zonda provoca incendios en San Juan

El foco ígneo se originó esta tarde noche en calle Aberastaín, pasando calle 18 y motivó la intervención de distintas dotaciones de Bomberos

Sociedad21/08/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

incendio san juan zonda 21082025La tarde noche de este jueves registra en San Juan fuertes ráfagas de viento Zonda que han provocado incendios en distintos puntos.

Uno de estos focos se originó esta tarde noche en calle Aberastaín, pasado calle 18 que motivó la intervención de distintas dotaciones de Bomberos.

Viento-Zonda-700x295Se suspenden las clases en toda la provincia de San Juan

En proximidades del lugar, se encuentra una escuela pública, obligando a los bomberos a actuar con determinación para evitar que las llamas lleguen al edificio

El fuerte viento, se desató esta tarde alcanzando las ráfagas por momento, una velocidad de 70 km/h. El servicio meteorológico nacional emitió una alerta meteorológica, según la cual este viernes alcanzará todo el territorio provincial.

El pronóstico precisa que el viento del Oeste continuará esta noche y mañana por la mañana, con la misma intensidad, mientras que mañana por la tarde rotará al sector sur y suroeste durante la tarde.

