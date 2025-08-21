El fuerte viento Zonda provoca incendios en San Juan

Congreso de Educación, Neurociencias y contextos de IA
La Universidad de Congreso organiza esta jornada en Sede San Rafael, el próximo 15 de septiembre. Será en el Centro de Congresos y Exposiciones en el sur.
La tarde noche de este jueves registra en San Juan fuertes ráfagas de viento Zonda que han provocado incendios en distintos puntos.
Uno de estos focos se originó esta tarde noche en calle Aberastaín, pasado calle 18 que motivó la intervención de distintas dotaciones de Bomberos.
En proximidades del lugar, se encuentra una escuela pública, obligando a los bomberos a actuar con determinación para evitar que las llamas lleguen al edificio
El fuerte viento, se desató esta tarde alcanzando las ráfagas por momento, una velocidad de 70 km/h. El servicio meteorológico nacional emitió una alerta meteorológica, según la cual este viernes alcanzará todo el territorio provincial.
El pronóstico precisa que el viento del Oeste continuará esta noche y mañana por la mañana, con la misma intensidad, mientras que mañana por la tarde rotará al sector sur y suroeste durante la tarde.
Continúa el temporal de nieve y viento blanco en alta montaña afectando las condiciones de seguridad para el tránsito por el corredor bioceánico
El próximo 24 de agosto la Casa de las Bóvedas será escenario de un encuentro cultural con música cuyana, ballets y gastronomía típica, en homenaje al legado del General José de San Martín
La medida es para turnos tarde, vespertino y nocturno de este jueves 21 de agosto y alcanza a todos los niveles y modalidades ante el alerta de viento Zonda
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
Defensa al Consumidor de San Juan supervisa supermercados tras la alerta de ANMAT por un lote de tomate triturado Marolio con posibles parásitos.
La prestigiosa psicóloga chilena se presenta este miércoles 20 de agosto en el Teatro Plaza, para reencontrarse con el público mendocino, en dos funciones.
Más de 100 docentes escucharon a la referente brasileña Gois Morales, sobre diversos proyectos que implementan algunas escuelas en San Luis. Abordaron su relación con el cuidado de los recursos naturales, los ecosistemas y las problemáticas territoriales de cada región.
Un hombre de 23 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar $40.000 a un chofer de DIDI tras simular ser pasajero. La UFI Flagrancia investiga el caso.
Dos hombres armados robaron $100 mil en una estación de servicio en San Juan, pero fueron detenidos gracias a la intervención policial.
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil resolvió dejar sin efecto la sanción administrativa que limitaba la posibilidad de Aerolíneas de incorporar nuevas rutas y frecuencias a partir de septiembre.
El Municipio de Godoy Crua realizará un importante despliegue por el encuentro entre el Expreso y Atlético Mineiro, se denomina Operativo Tomba.