La propuesta coordinada por la Facultad de Humanidades contará con distintas charlas y expositores durante la jornada. Los interesados en participar podrán inscribirse por medio del formulario o solicitar información al correo: [email protected]

Congreso de Educación, Neurociencias y contextos de IA

Lunes 15 de septiembre de 15 a 20 hs.

Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael

Luis Tirasso 1025. San Rafael, Mendoza

Disertantes:

Dr. Roberto Rosler. Neurocirujano. Docente.

Master Carolina Pia

Dra. en educación Eugenia Martínez.

Lic. Olga Lara. Psicopedagoga.

Valor: $ 25.000°°

Informes: [email protected]

Inscripciones: (CLICK AQUÍ)

Expositores y Temario

15 de Septiembre de 15 a 20 hs

15 hs. – Clases cerebralmente amigables. Dr. Roberto Rosler. Neurocirujano. Docente.

Cómo lograr que nuestros estudiantes aprendan. 7 pasos para pensar las clases considerando cómo funciona el cerebro frente al aprendizaje.

16 hs. – Neurociencias e Inteligencia Artificial: El Poder de Enseñar para el Futuro. Master Carolina Pia

La educación vive una transformación sin precedentes impulsada por la tecnología. Esta charla te invita a recorrer un enfoque innovador que combina las neurociencias con el potencial de la inteligencia artificial, brindando herramientas para optimizar la gestión del tiempo, crear recursos impactantes y diseñar estrategias que motiven y cautiven a tus estudiantes en entornos digitales.

17 hs. – BREAK

18 hs. – Neurociencia e Inteligencia artificial. Dra. en educación Eugenia Martínez.

Sinergias evolutivas y los peligros de una IA no supervisada

19 hs. – Coste cognitivo de la alternancia producida por los dispositivos móviles. Lic. Olga Lara. Psicopedagoga.

La interrupción constante de las tareas diarias a causa de mensajes, llamadas y notificaciones, tiene un costo. ¿Qué sucede con nuestros procesos atencionales? ¿Cómo impacta esto en nuestra memoria? ¿Qué hacer frente a esta realidad?