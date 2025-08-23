Desde el lunes 1 de septiembre, el Parque Cívico de la Ciudad de Mendoza incorporará el Estacionamiento Medido Digital, una herramienta que ya utilizan más de 64.000 usuarios y que busca mejorar el ordenamiento vehicular en uno de los puntos de mayor circulación de la capital.

La iniciativa se suma a la experiencia positiva registrada en arterias como Arístides Villanueva, Belgrano y Juan B. Justo, donde la modalidad digital reemplazó con éxito al tradicional sistema de tarjetas. El nuevo esquema mantendrá el horario vigente de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00, y abarcará el perímetro del Parque Cívico en las siguientes calles:

De Norte a Sur: La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier).



De Sur a Norte: Belgrano (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina); Perú (desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina).



De Oeste a Este: Pedro Molina (entre Belgrano y Patricias Mendocinas); Peltier (entre Belgrano y La Pampa).



De Este a Oeste: Virgen del Carmen de Cuyo (entre La Pampa y Belgrano); Peltier (entre La Pampa y Belgrano).



Conexión interna: Vélez Sarsfield / Obligado (entre Virgen del Carmen y Perú).





Reubicación de tarjeteros

Los tarjeteros que trabajaban en la zona serán trasladados a calle San Juan, recientemente habilitada tras obras, donde continuarán con sus funciones habituales.

Beneficios del sistema digital

El Estacionamiento Medido Digital no solo facilita el pago y control en tiempo real, sino que también mejora la seguridad vial. A través de la comunicación directa entre controladores y conductores, se han podido advertir situaciones como luces encendidas, llaves olvidadas o ventanillas abiertas, aportando confianza y prevención a los usuarios.

Con esta medida, la Ciudad reafirma su política de movilidad inteligente y digitalización de servicios, optimizando el uso del espacio público y contribuyendo a una circulación más eficiente.

Formas de pago

Aplicación SEM Mendoza: disponible en Play Store y en App Store (como SEM Mobile, opción Mendoza). Permite registrarse, cargar crédito y gestionar el estacionamiento.

Puntos de carga presenciales: en comercios habilitados y señalizados en las inmediaciones de las zonas alcanzadas por el sistema.



