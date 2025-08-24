Por ir a ganarlo Gimnasia terminó perdiendo

Polémica en el VAR, arbitraje incluido, en Victoria
Un gol anulado a Independiente Rivadavia y un penal para Tigre en tiempo adicional dejaron dudas, la Lepra y el Matador terminaron empatados en uno.
Un punto de visitante era negocio pero el Lobo mendocino fue ambicioso y fue a buscar el triunfo, en tiempo adicional se quedó con las manos vacías.Deportes24/08/2025Deportes CuyoNoticias
Qué se le puede reprochar a un equipo que presenta sus credenciales como puntero, que no se aferra a un punto salvador de visitante, sino que quiere estirar ventajas y va adelante para ganarlo? Nada, absolutamente nada, lo perdió sobre el final, pero también ganó alguna vez con tiempo cumplido, a veces la taba se da vuelta, esto es futbol.
El conjunto mensana tuvo ocasiones propicias de llegar al gol, falló en la definición, a veces lo evitó el arquero "cuervo" y hasta pudo definirlo sobre el final con un penal que el arbitro ignoró y cuando parecía sellado el empate, un tiro libre para el local rechaza la barrera y Berrondo no solo consigue el gol sino que logra el impensando triunfo.
No es un dato menor recordar que en la jugada final del tiro libre para Central Norte fue expulsado Cortez y Gimnasia se quedó con un hombre menos en cancha. Ya está, ya fue, Gimnasia sigue siendo el puntero aún con un partido menos, no debe aflojar y seguir con el objetivo de terminar primero en la tabla para volver a jugar por la final del ascenso.
Este miercoles 28 de agosto Gimnasia jugará ante Deportivo Morrón en Buenos Aires su partido pendiente y lunes 1 de setiembre -desde las 17:10 en Matadero- a Nueva Chicago. Sumado al partido de anoche en Salta la excursión del Lobo habrán sido tres partidos fuera de Mendoza, la más dura prueba para los mensanas en la recta final.
Las posiciones actuales: Gimnasia y Esgrima de Mendoza 52 puntos, Gimnasia y Esgrima de Jujuy 50, Deportivo Morón y Chacarita Juniors 46, Esudiantes de Buenos Aires 45, Estudiantes de Rio Cuarto y Témperley 44, Chaco For Ever 43. Si el campeonato terminase hoy la final por el ascenso en cancha neutral la jugarían Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn.
Central Norte: 1
Enzo Vázquez; Iván Regules, Joaquín Vaquero, Cristian González, Matías Sánchez, Gianluca Mancuso, Tomás Berra; Gonzalo Álvez, Maximiliano Ribero, Franco Tisera, Diego Ledesma. DT: Pablo Fornasari./ Cambios: Matías Moravec x Alvez, Augusto Berrrondo x Vaquero, Lucino Ferreyra x Ledesma, Tago Banega x Mancso, Rodrigo Acosta x Tisera.
Gimnasia y Esgrima: 0
Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Ignacio Antonio, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi./Cambios: Luciano Cingolani x Torres, Mario Galeano x Servetto, Lucas Bustos x Barboza.
Gol: ST: 48: Berrondo (CN)
Árbitro: Gonzalo Pereira.
Estadio: Padre Martearena.
Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima
