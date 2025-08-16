Lo dio vuelta Gimnasia y sigue en la punta

La posición en la tabla a veces no dice nada, Almirante Brown que está en los últimos puestos y que solo aspira a mantener la categoría fue un hueso duro de roer para el Lobo, a punto tal que con un golazo a los diez minutos de juego se puso arriba para sorpresa de propios y extraños, el Lobo sintió el impacto y le costó recuperarse.

A barajar y dar de nuevo, tal vez con una intensa charla en el entretiempo se vio en el complemento a un Lobo hambriento en buscar de revertir el resultado, ya a los 10 minutos conseguia el ansiado empate, centro al área y Lautaro Carrera cual si fuera delantero empujó la pelota al gol, la primera parte se habia conseguido, el empate y se iba por más.

Brian Nicolás Ferreyra es un jugador para tener en cuenta, muchas veces parece "ido" en algunos partidos para exasperación de sus hinchas, pero cuando se "enchufa" es imparable, fue precisamente quien con su fuerte remate daba vuelta el partido para poner arriba a Gimnasia 2 a 1, resultado que le permite conservar la punta en su zona.

Floja performance del árbitro del partido que ignoró dos claros penales, uno para Gimnasia y otro para Almirante Brown además de "perdonarle" la vida a Muñoz ya que el volante gimnasista debió ser expulsado por una fuerte infraccion, pero como decimos una cosa tambien otra, de ninguna manera Lucas Cavallero fue determinante en el resultado.

Los 8 clasificados hasta hora en el grupo: Gimnasia y Esgrima de Mendoza 52, Gimnasia y Esgrima de Jujuy (juega este domigo) 47, Chaco For Ever 45, Témperley 44, Deportivo Morón y Chaco For Ever 43, Estudiantes de Caseros 42, Estudiantes de Rio Cuarto 43.

Después de este choque, Gimnasia viajará a Salta para enfrentar a Central Norte el sábado a las 20:00, en otro partido que puede ser decisivo para seguir arriba. El partido que debe ante Deportivo Moron de visitante se jugará el miercoles 27 de agosto a las 21.10 con televisacion de TyC Sports en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Sintesis

Gimnasia y Esgrima: 2

Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Federico Torres, Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi/ Cambios: Mariano Galeano x Serveto, Brian Andrada x Bustos, Ismael Cortez x Nadalin, Matias Recalde x Lencioni, Federico Torres x Ferreyra.Almirante Brown:1

Bruno Galván; Gerardo Alegre Rojas, Agustín Dáttola, Máximo Levi, Tomás Villoldo; William Machado, Ramón González Herrero, Leandro Iglesias, Enzo Cardozo, Tomás Paz Almada; Santiago Villalba. DT: Rodrigo Alonso./ Cambios: Bruno Cenci x Iglesias, Facundo Garcia x Paz Almada, Matias Belloso x Cardpzp,Diego Garcia x Gonzalez Herrero, Lucas Vega x Machado.

Goles: PT: 10: Villalba (AB)/ ST: 10: Carrera (GyE), 29: Ferreyra (GyE)

Árbitro: Lucas Cavallero

Estadio: Víctor Legrotaglie

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima