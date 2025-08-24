Aracena el héroe de la tarde en el Este

Maipú no pudo con Los Andes pero sigue en zona de Reducido
Fue empate ante Los Andes, sigue resignando puntos el Cruzado (el miercoles perdió en Tucumán con San Martin), pero sigue ocupando el 8vo lugar en su grupo.
El Pity tapó un penal en tiempo cumplido para que Huracán salvara un punto ante San Martin que sigue puntero, Gutierrez perdió en San Luis ante Estudiantes.Deportes24/08/2025Deportes CuyoNoticias
Torneo Federal A - Reválida
San Martin lleva 8 partidos sin perder y lidera el grupo, pudo ganarlo cuando en tiempo de descuento tuvo un penal a favor, pateó Heiz y contuvo Aracena, para desilución de sus parciales que en gran número concurrieron a la Guarida. Tambien hubo un penal sobre la hora para Sol de Mayo que no falló ante un rival directo en la lucha por la permanencia, Germinal a quien venció en Rawson. Prolongando el mal momento de Gutierrez volvió a perder esta vez en San Luis ante Sportivo Estudiantes que lucha por mantener la categoría. La goleada de la fecha se la propinó Guillermo Brown en Puerto Madryn a Santamarina de Tandil y completaron la fecha el empate entre Circulo Deportivo y Juventud Unida.
Atlético San Martín 0- Huracán Las Heras 0
Sportivo Estudiantes 2 (Bustamante, Sosa) - Gutierrez 1 (Gutierre)
Germinal de Rawson 1 (Esculino) - Sol de Mayo 2 (Martinez, Scolari)
Circulo Deportivo Nicanor Otamendi 0- Juventud Unida Universitario 0
Guillermo Brown 4 (Gimenez, Rivero, Pellerman, Sanchez) - Santamarina 1 (Diaz)
Atlético San Martin 12, Guillermo Brown de Puerto Madryn 11, Juventud Unida, Huracán Las Heras y Germinal de Rawson 10, Sol de Mayo 9, Círculo Deportivo Nicanor Otamendi y Santamarina de Tandil 7, Sportivo Estudiantes 5, Gutierrez 0
Juventud Unida Universitario - Atlético San Martín
Huracán Las Heras - Guillermo Brown de Puerto Madryn
Gutierrez Sport Cllub - Círculo Deportivo Nicanor Otamendi
Santamarina de Tandil - Germinal de Rawson
Sol de Mayo - Sportivo Estudiantes de San Luis
Atlético Club San Martín: 0
Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Emiliano Gómez x Paz, Nicolás Heiz x Castro, Diego González y Matías Rojo x Collera y Mercado.
Huracán Las Heras: 0
Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López, Enzo Montenegro; Emanuel García; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Agustín Verdugo, Juan Aguilar; Joan Juncos. DT: Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba/ Cambios: Nicolás Chacón x Aguilar, Luis Rossi y González x Verdugo y Ortega, Agustín Muñoz x Juncos.
Árbitro: Jonathan Correa
Incidencias: ST: 52’ Aracena le contuvo un penal a Heinz
Estadio: Libertador General San Martín
