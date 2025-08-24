Aracena el héroe de la tarde en el Este

Foto Nicolas Varvara - Todo un pais- San Luis

Estudiantes - Gutierrez Foto Nicolas Varvara - Todo un pais- San Luis

Torneo Federal A - Reválida

San Martin lleva 8 partidos sin perder y lidera el grupo, pudo ganarlo cuando en tiempo de descuento tuvo un penal a favor, pateó Heiz y contuvo Aracena, para desilución de sus parciales que en gran número concurrieron a la Guarida. Tambien hubo un penal sobre la hora para Sol de Mayo que no falló ante un rival directo en la lucha por la permanencia, Germinal a quien venció en Rawson. Prolongando el mal momento de Gutierrez volvió a perder esta vez en San Luis ante Sportivo Estudiantes que lucha por mantener la categoría. La goleada de la fecha se la propinó Guillermo Brown en Puerto Madryn a Santamarina de Tandil y completaron la fecha el empate entre Circulo Deportivo y Juventud Unida.

Resultados y goleadores 6ta fecha

Atlético San Martín 0- Huracán Las Heras 0

Sportivo Estudiantes 2 (Bustamante, Sosa) - Gutierrez 1 (Gutierre)

Germinal de Rawson 1 (Esculino) - Sol de Mayo 2 (Martinez, Scolari)

Circulo Deportivo Nicanor Otamendi 0- Juventud Unida Universitario 0

Guillermo Brown 4 (Gimenez, Rivero, Pellerman, Sanchez) - Santamarina 1 (Diaz)

Posiciones

Atlético San Martin 12, Guillermo Brown de Puerto Madryn 11, Juventud Unida, Huracán Las Heras y Germinal de Rawson 10, Sol de Mayo 9, Círculo Deportivo Nicanor Otamendi y Santamarina de Tandil 7, Sportivo Estudiantes 5, Gutierrez 0

Próxima fecha

Juventud Unida Universitario - Atlético San Martín

Huracán Las Heras - Guillermo Brown de Puerto Madryn

Gutierrez Sport Cllub - Círculo Deportivo Nicanor Otamendi

Santamarina de Tandil - Germinal de Rawson

Sol de Mayo - Sportivo Estudiantes de San Luis

Síntesis

Atlético Club San Martín: 0

Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Emiliano Gómez x Paz, Nicolás Heiz x Castro, Diego González y Matías Rojo x Collera y Mercado.

Huracán Las Heras: 0

Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López, Enzo Montenegro; Emanuel García; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Agustín Verdugo, Juan Aguilar; Joan Juncos. DT: Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba/ Cambios: Nicolás Chacón x Aguilar, Luis Rossi y González x Verdugo y Ortega, Agustín Muñoz x Juncos.

Árbitro: Jonathan Correa

Incidencias: ST: 52’ Aracena le contuvo un penal a Heinz

Estadio: Libertador General San Martín