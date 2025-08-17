Huracán Las Heras ganó en tiempo de descuento

Con gol del sanjuanino Décimo San Martin ganaba en Puerto Madryn a Guillermo Brown y se traía un triunfo valiosisimo, pero sobre el final del partido Paparelli lo igualó para el local poniendo justicia al resultado. El Chacarero igual sigue sinedo el puntero en su zona.

El Globito lasherino con la dupla técnica Osvaldo Gullace- Alejandro de la Riba consiguió su segundo triunfo consecutivo, otra vez sobre hora como la semana pasada en San Luis, esta vez Joel Lucero le dio el agónico triunfo frente a Circulo Deportivo. Gutierrez volvió a perder en su cancha frente a Germinal de Rawson y descendió de categoría.

Reválida Federal A

Resultados Zona A

Gutiérrez 0 – Germinal 1 (Esculino)

Santamarina 2 (Martin Comachi, Lucas Comachi) – Sol De Mayo 0

Guillermo Brown 1 (Paparelli) – San Martín Mza 1 (Décimo)

Juventud SL 0 – Estudiantes SL 0

Huracán LH 1 (Lucero) – Circulo Deportivo 0

Tabla de posiciones

1) San Martín Mza – 11

2) Germinal – 10

3) Juventud Unida SL – 9

4) Huracán Las Heras 9

5) Guillermo Brown – 8

6) Santamarina – 7

7) Círculo Deportivo – 6

8) Sol de Mayo – 6

9) Estudiantes SL – 2

10) Gutiérrez – 0

Tabla de promedios

1) San Martín Mza – 1,523

2) Juventud Unida SL – 1,400

3) Huracán Las Heras – 1,350

4) Círculo Deportivo – 1,318

5) Guillermo Brown – 1,260

6) Santamarina – 1,173

7) Germinal – 1,130

8) Sol de Mayo – 1,000

9) Estudiantes SL – 0,950

10) Gutiérrez – 0, 380

Nota: Los dos últimos descienden. Gutiérrez perdió la categoría.

La próxima fecha

Atlético San Martín- Huracán Las Heras

Sportivo Estudiantes- Gutierrez Sport Club

Circulo Deportivo- Juventud Unida Universitario

Germinal de Rawson - Sol de Mayo de Viedma

Guilermo Brown- Ramon Santamarina de Tandil

Síntesis.

Guillermo Brown: 1

Matías Soria; Matías Zubowicz, Renzo Paparelli, Danilo Actis, Iván Bravo; Alejandro Chiavetto, Martín Rivero, Axel Kostelak, Alan Silva; Marcos Giménez y Ezequiel Morales. DT: Emanuel Tripodi./ Cambios: Ramiro Pailaman por Morales (GB),' Leonardo González por Kostela, Nicolas Sánchez por Silva.

San Martín: 1

Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Emanuel Décimo, Juan Almeida; Iván Paz, Ignacio Castro, Nahuel Bernabé y Adrián Collera; Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Emiliano Gomez x Collera, Matías Rojo, Santiago Romero y Nicolás Heizv por Rivarola, Mancini y Paz, Juan Marital por Castro.

Goles: ST: 9' Décimo (SM). 50: Paparelli (GB).

Árbitro: Franco Morón de General Pico.

Estadio Raul Conti

Fuente Canal 12 web.com