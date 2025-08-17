Huracán Las Heras ganó en tiempo de descuento

Otro mendocino goleado, Independiente ante Boca 3 a 0
Aunque el marcador parezca exagerado no se puede discutir la legitimidad del triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia, un Azul muy desteñido.
A San Martin en tanto se lo empaaron sobre la hora. Ni vencedores ni vencidos en el clasico puntano, termino 0 a 0 y Gutierrez descendió al Regional.Deportes17/08/2025Deportes CuyoNoticias
Con gol del sanjuanino Décimo San Martin ganaba en Puerto Madryn a Guillermo Brown y se traía un triunfo valiosisimo, pero sobre el final del partido Paparelli lo igualó para el local poniendo justicia al resultado. El Chacarero igual sigue sinedo el puntero en su zona.
El Globito lasherino con la dupla técnica Osvaldo Gullace- Alejandro de la Riba consiguió su segundo triunfo consecutivo, otra vez sobre hora como la semana pasada en San Luis, esta vez Joel Lucero le dio el agónico triunfo frente a Circulo Deportivo. Gutierrez volvió a perder en su cancha frente a Germinal de Rawson y descendió de categoría.
Reválida Federal A
Gutiérrez 0 – Germinal 1 (Esculino)
Santamarina 2 (Martin Comachi, Lucas Comachi) – Sol De Mayo 0
Guillermo Brown 1 (Paparelli) – San Martín Mza 1 (Décimo)
Juventud SL 0 – Estudiantes SL 0
Huracán LH 1 (Lucero) – Circulo Deportivo 0
1) San Martín Mza – 11
2) Germinal – 10
3) Juventud Unida SL – 9
4) Huracán Las Heras 9
5) Guillermo Brown – 8
6) Santamarina – 7
7) Círculo Deportivo – 6
8) Sol de Mayo – 6
9) Estudiantes SL – 2
10) Gutiérrez – 0
1) San Martín Mza – 1,523
2) Juventud Unida SL – 1,400
3) Huracán Las Heras – 1,350
4) Círculo Deportivo – 1,318
5) Guillermo Brown – 1,260
6) Santamarina – 1,173
7) Germinal – 1,130
8) Sol de Mayo – 1,000
9) Estudiantes SL – 0,950
10) Gutiérrez – 0, 380
Nota: Los dos últimos descienden. Gutiérrez perdió la categoría.
Atlético San Martín- Huracán Las Heras
Sportivo Estudiantes- Gutierrez Sport Club
Circulo Deportivo- Juventud Unida Universitario
Germinal de Rawson - Sol de Mayo de Viedma
Guilermo Brown- Ramon Santamarina de Tandil
Síntesis.
Guillermo Brown: 1
Matías Soria; Matías Zubowicz, Renzo Paparelli, Danilo Actis, Iván Bravo; Alejandro Chiavetto, Martín Rivero, Axel Kostelak, Alan Silva; Marcos Giménez y Ezequiel Morales. DT: Emanuel Tripodi./ Cambios: Ramiro Pailaman por Morales (GB),' Leonardo González por Kostela, Nicolas Sánchez por Silva.
San Martín: 1
Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Emanuel Décimo, Juan Almeida; Iván Paz, Ignacio Castro, Nahuel Bernabé y Adrián Collera; Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Emiliano Gomez x Collera, Matías Rojo, Santiago Romero y Nicolás Heizv por Rivarola, Mancini y Paz, Juan Marital por Castro.
Goles: ST: 9' Décimo (SM). 50: Paparelli (GB).
Árbitro: Franco Morón de General Pico.
Estadio Raul Conti
Fuente Canal 12 web.com
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
Se disputó la 3° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde Camilo Mendoza, representante del equipo Diberboll, se consagró como ganador.
Gimnasia sueña con volver a jugar la final por el ascenso a Primera como la temporada anterior, por ahora jugaría por el primer ascenso, ilusión que se renueva.
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.
Gimnasia y Tiro lo venció por 1 a 0, aún así por el momento el botellero (debe un partido con San Martín de Tucumán) sigue en la zona de clasificación.
Con un golazo de Andino lo ganaba Godoy Cruz, lo empató el Mineiro cuando terminaba la etapa y fue triunfo brasilero con gol de Hulk sobre el final.
El dispostivoi ncluirá vigilancia dentro del estadio, patrullajes en el Parque San Martin y controles en los principales accesos, con tecnología de avanzada.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
El Hospital pediátrico de OSEP incorporó tecnología de última generación, sumado a la donación de la Asociación Tras-Pasar para dos salas de internación oncológicas
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.