San Juan: avanza la expansión de la Red de Fibra Óptica

La Universidad de Congreso abre las inscripciones para una capacitación en Inteligencia Artificial orientada a integrar la IA en la elaboración y evaluación de proyectos de investigación.
La Red Provincial de Fibra Óptica continúa consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo digital de San Juan. Actualmente, gran parte de los departamentos del Gran San Juan ya cuentan con cobertura, y se están realizando tareas de mantenimiento y optimización para garantizar un servicio más estable y de mayor calidad.
Las acciones en marcha incluyen el reemplazo de tramos de fibra deteriorada, cambio de herrajes, readecuación de caminos de fibra y ejecución de nuevos tendidos. Estas intervenciones son fundamentales para sostener el crecimiento de la red y asegurar su funcionamiento eficiente en el mediano y largo plazo.
En paralelo, se avanza con la migración tecnológica de instituciones ubicadas en Capital y departamentos cercanos, incorporando tecnología de fibra óptica de última generación que mejora considerablemente la capacidad y velocidad del servicio.
Además, se están conectando por primera vez sitios que hasta ahora no contaban con acceso a la red, ampliando la cobertura territorial y fortaleciendo la inclusión digital en zonas postergadas.
Hasta el momento, se han conectado 210 sitios estratégicos, entre ellos 115 escuelas, lo que representa un importante avance en términos de equidad digital y acceso a la tecnología. También se continúa trabajando en el desarrollo de la red de distribución en los departamentos de Zonda y Ullum, con el objetivo de integrar a más comunidades a la infraestructura digital de la provincia.
Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda destacaron que estas acciones forman parte del proyecto iniciado en 2024, y reafirman el compromiso del Gobierno de San Juan con una provincia más conectada, moderna e inclusiva.
