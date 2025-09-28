San Juan deslumbra con cápsula inmersiva en la FIT

San Juan se presenta en la Feria Internacional de Turismo (FIT) con una propuesta tecnológica y cultural que está causando furor entre miles de visitantes. Este sábado, el gobernador Marcelo Orrego recorrió el stand provincial, que debutó bajo el lema “Capital Nacional del Turismo Astronómico”.

El atractivo principal es una cápsula inmersiva que transporta a los participantes a los paisajes más icónicos de la provincia mediante imágenes audiovisuales, sonido envolvente y efectos de viento, recreando un viaje sensorial por los cielos más limpios del mundo.

En solo cinco minutos, el público puede recorrer Ischigualasto, la Pampa del Leoncito, observatorios astronómicos, diques y la Ruta del Vino, entre otros destinos. Esta experiencia, financiada por el Consejo Federal de Inversiones, invita a descubrir la magia del astroturismo y la diversidad turística sanjuanina.

Durante su visita, Orrego destacó que San Juan no solo lidera la producción de aceite de oliva, pistachos y tomate industrializado, sino que también ofrece más de 300 días de sol al año, diques para actividades de verano y eventos únicos como la Fiesta Nacional del Sol, prevista para el 20, 21 y 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el velódromo.

El stand, ubicado en el Pabellón Azul (Nº 1340) de La Rural, también ofrece shows en vivo, propuestas de municipios y agencias turísticas, consolidando a San Juan como un destino de nivel internacional. La FIT permanecerá abierta hasta el martes 30 de septiembre, con horarios diferenciados para público general y profesionales.