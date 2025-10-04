San Martín no pudo con Sarmiento de La Banda

Muy buena respuesta de público paa el partido de ida de los 16avos de final del torneo Federal A, San Martin habia clasificado desde la zona Reválida en tanto su rival no pudo ingresar entre los 4 de la etapa campeonato y por ello deben eliminarse con ventaja deportiva para los santiagueños que aprovechó esa circunstancia para aferrarse al empate.

Era su negocio y en ello no hay nada cuestionable, sabe que empatando otra vez de local donde no pierde desde hace 33 partidos conseguirá accider a la próxima fase, el Chacarero no le queda otra opción que ganar y mejorar su rendimiento,, ya que ante su gente no pudo plasmar en el resultado la intención primigenia que era la de quedarse con los 3 puntos.

En esta clase de partidos, tan estudiados no son muchas las situaciones de gol que se generan, una tuvo la visita con un remate que pasó muy cerca en el primer tiempo y para San Martin en el complemento con un muy buen cabezazo de Gonzalez que tenia destino de gol y luciendose el arquero visitante pudo evitar la conquista del Chacarero.

Es la última bala que le queda a San Martin, ganar y seguir peleando en busca del segundo ascenso que entrega la categoría, en caso de no poder hacerlo se despedirá del torneo, como ya le pasó a Huracán Las Heras que no clasificó desde la Revalida y a Gutierrez Sport Club que descendió de categoría en la presente temporada.

Sintesis:

San Martín: 0

Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo; Ignacio Castro, Santiago Romero, Emiliano Gómez, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Diego González y Juan Marital por Castro y Almeida, Iván Paz x Romero, Nicolás Heiz y Adrián Collera x Décimo y Gómez.

Sarmiento (La Banda): 0

Juan Ignacio Mendoça; Gaspar Triverio, Agustín Solveyra, Exequiel Herrera, Axel Ochoa; Juan María Caviglia, Maximiliano Sánchez, Axel Pinto, Lucas Lezcano; Matías Domínguez y Claudio Vega. DT: Cristian Molina./ Cambios: Iván Garzón por Vega, Héctor Arias y Israel Roldán por Domínguez y Pinto.

Árbitro: Matías Billone (Córdoba)

Estadio: "Libertador General San Martín".

Fotos Prensa Atlético Club San Martín