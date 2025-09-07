Paso Cristo Redentor Habilitado

San Martín clasificó tras ganarle al descendido Gutierrez

Huracán Las Heras volvió a perder de local y está fuera de la zona de clasificación, a pesar de ganar a Estudiantes de San Luis lo acucia el descenso.

Federal A, Huracán Las Heras, Santamarina de Tandil
Huracán Las HerasSantamarina de Tandil

Torneo Federal A

Penúltima fecha de la reválida 

San Martin 2 (Castro 2) - Gutierrez Sport Club 0

Huracán Las Heras 1 (Muñoz)- Santamarina 1 (Comachi 2)

Guillermo Brown 2 (Gimenez, Persia) - Juventud Unida 0

Estudiantes 2 ( Ruiz, Puliafito) - Sol de Mayo de Viedma 0

Circulo Deportivo 4 (Iriberri, Duarte, Bonet, Tello) - Sol de Mayo 0

Federal A, San Martin clasificado, Gutierrez descendido

Posiciones

Guillermo Brown de Puerto Madryn 17, San Martin de Mendoza 15, Circulo Deportivo Nicanor Otamendi, Juventud Unida Universitario y Germinal de Rawson 13 (hasta acá los clasificados), Sol de Mayo de Viedma 12, Santamarina de Tandil y Huracán Las Heras 10, Sportivo Estudiantes de San Luis 8, Gutierrez Sport Club 0

 

 Próxima fecha (ultima)

Sol de Mayo de Viedma- Atlético San Martín

Juventud Unida - Huracán Las Heras

Gutierrez - Guillermo Brown de Puerto Madryn

Santamarina de Tandil - Estudiantes de San Luis 

Germinal de Rawson - Circulo Deportivo Nicanor Otamendi

Federal A, San Martin, Juventud Unida UniversitarioPerdieron los tres mendocinos del Federal A

Síntesis

San Martín: 2

 Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Emiliano Gómez, Ignacio Castro, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Matías Rojo y Diego González x Marital y Décimo, Nicolás Heiz x Castro, Ignacio Simionato y Adrián Collera x Mancini y Gómez.

Gutierrez: 0

Damián Cebreiro; Joaquín Gutierre, Lucas Funes, Luciano Mad, Juan Ávila; Gerónimo Navarro; Gonzalo Olivares, Nicolás Ali, Nabil Pérez, Brian Sambay; Nahuel Paez. DT: Rodrigo Alessandrello/ Cambios:  Franco Mora x Sambaym Alejo Tinguri x Olivares.

Goles: PT: 15: Castro (SM), 37: Castro (SM)

Árbitro: Alejandro Scionti

Estadio: Libertador General San Martín

