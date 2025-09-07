San Martín clasificó tras ganarle al descendido Gutierrez

El Lobo mendocino ganó una final anticipada
Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.
Torneo Federal A
San Martin 2 (Castro 2) - Gutierrez Sport Club 0
Huracán Las Heras 1 (Muñoz)- Santamarina 1 (Comachi 2)
Guillermo Brown 2 (Gimenez, Persia) - Juventud Unida 0
Estudiantes 2 ( Ruiz, Puliafito) - Sol de Mayo de Viedma 0
Circulo Deportivo 4 (Iriberri, Duarte, Bonet, Tello) - Sol de Mayo 0
Guillermo Brown de Puerto Madryn 17, San Martin de Mendoza 15, Circulo Deportivo Nicanor Otamendi, Juventud Unida Universitario y Germinal de Rawson 13 (hasta acá los clasificados), Sol de Mayo de Viedma 12, Santamarina de Tandil y Huracán Las Heras 10, Sportivo Estudiantes de San Luis 8, Gutierrez Sport Club 0
Sol de Mayo de Viedma- Atlético San Martín
Juventud Unida - Huracán Las Heras
Gutierrez - Guillermo Brown de Puerto Madryn
Santamarina de Tandil - Estudiantes de San Luis
Germinal de Rawson - Circulo Deportivo Nicanor Otamendi
San Martín: 2
Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Emiliano Gómez, Ignacio Castro, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Matías Rojo y Diego González x Marital y Décimo, Nicolás Heiz x Castro, Ignacio Simionato y Adrián Collera x Mancini y Gómez.
Gutierrez: 0
Damián Cebreiro; Joaquín Gutierre, Lucas Funes, Luciano Mad, Juan Ávila; Gerónimo Navarro; Gonzalo Olivares, Nicolás Ali, Nabil Pérez, Brian Sambay; Nahuel Paez. DT: Rodrigo Alessandrello/ Cambios: Franco Mora x Sambaym Alejo Tinguri x Olivares.
Goles: PT: 15: Castro (SM), 37: Castro (SM)
Árbitro: Alejandro Scionti
Estadio: Libertador General San Martín
