San Martín clasificó tras ganarle al descendido Gutierrez

El Lobo mendocino ganó una final anticipada
07/09/2025 Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.

Independiente Rivadavia semifinalista de la Copa Argentina
05/09/2025 Histórica clasificación para la lepra mendocina en Copa Argentina. Le ganó 3 a 1 a Tigre en Rosario, ahora espera por River o Racing. Seria en octubre.

Mendoza escribió una página épica del Rally MTB argentino
05/09/2025 Las copas Pueblo y Gobierno de Mendoza quedaron en manos de Yésica Cantelmi, Facundo Cayata y los mendocinos Lucía Miralles y Bruno Contreras.

El municipio de Godoy Cruz planifica la temporada de verano
05/09/2025 La comuna informó a las entidades sobre los requisitos para las habilitaciones correspondientes. El objetivo es agilizar las gestiones y brindar asesoramiento.

El clásico entre Beltrán y Rodeo no pudo terminar
04/09/2025 Ganaba el Fraile 1 a 0, el árbitro expulsó a un jugador del Toponero y este lo agredió, también a un hombre de seguridad y se suspendió en el entretiempo.

Se viene la 2da edición de la carrera 10K del Maestro
03/09/2025 Tras el éxito que la competencia tuvo el año pasado, cientos de atletas volverán a darse cita en San Francisco, Ayacucho el próximo 7 de septiembre.

Ganó el Tomba, de visitante y con uno menos
01/09/2025 Despues de 5 derrotas en fila Godoy Cruz se sacó la mufa y derrotó a Platense 3 a 1 en Vicente Lopez, gran parte del partido con 10 porque Andino vio la roja.