Maipú goleó a Atlanta e ingresó al Reducido

La derrota de local ante Colegiales y la posterior pelea entre hinchas y jugadores no era lo mejor para ir a buscar la clasificacion y de visitante, pero Deportivo Maipú se sobrepuso a las adversidades y con total autoridad le ganó 3 a 0 a Atlanta en Villa Crespo consiguiendo el objetivo de ingresar al octogonal que entregará el segundo ascenso a Primera.

Los resultados registrados en la última fecha - se jugaron todos a la misma hora- le sirvieron además a Maipú a ocupar el 7mo lugar (estaba 8vo) y con ello, además de jugar el Reducido estará en la proxima edición de la Copa Argentina en 2026, es decir una tarde a pedir de Boca, el primer gol lo hizo Bonacci y debutaron en la red Arno y Saccone. Tarde perfecta.

Todos los goles se marcaron en el segundo tiempo, a los 7 Bonaci, a los 22 Arno y a las 37 Saccone, en el primer tiempo todo estaba cero a cero y un gol de Colegiales ante el ya clasificado Deportivo Madryn o del mismo Atlanta hacina peligrar la clasificacion maipucina, llegó el primer gol y fue una liberación, Maipú dependia de si mismo, ganaba y clasificaba.

Los goles: El primero de Bonacci desviando un centro de De la Reta, el segundo de pelota parada, córner para el cabezazo de Arno y el tercero Saccone para el aplauso cuando entrando al área enfrentó al arquero y se la picó para que la bol ingresara al fondo de la red, tres buenos goles para ahuyentar fantasmas y meterse de lleno en lo que vendrá.

Maipú deberá esperar 24 horas para saber a que rival enfrentará, terminó 7mo y jugará con el 3ro de la otra zona con la desventaja de ser visitante por mejor ubicación de su rival, hoy ese lugar es para Deportivo Moron, pero se juega la fecha completa y es imposible hacer cálculos previos hasta que termine la fecha del grupo B que aparece apasionante.

Asi terminó la fase regular: Deportivo Madry- primero y jugará la final- 60 puntos Ingresan al octogal o reducido: 2) Atlanta con 55 puntos, 3) Tristan Suárez 52, 4) Gimnasia y Tiro 51, 5) San Miguel 50, 6) San Martin de Tucumán 49. 7) Deportivo Maipú 48, 8) Patronato de Paraná 48, por mejor diferencia de gol Maipu 7mo. Descendieron Arsenal y Alvarado.

Sintesis:

Atlanta: 0

Lautaro Lopez Kalienuk; José Gómez, Cain Fara, Tomás Rojas, Dylan Argüello; Fausto Montero, Nicolás Previtali, Santiago Coronel, Nicolás Medina; Lucas Ambrogio, Jonathan Baumana. DT: Luis García./ Cambios: Lautaro Fedele x Previtale, Jonathan Della Rossa x Medina, Nahuel Urtazuy x Ambrogio, Tomas Diaz x Montero, Vito Esmay x Coronel.

Deportivo Maipú: 3

Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan Pablo De la Reta; Lucas Faggioli, Mirko Bonfigli, Marcelo Eggel, Franco Saccone, Tomás Silva, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo/ Cambios: Juan Cruz Arno x Bonacci, Tomas Silva x Bonfigli, Santiago Paulini x Eggel, Agustin Bustinduy x Faggioli, Marco Campagnaro x Sandoval.

Goles: PT: 7: Bonaci (DM)/ ST: 22: Arno (DM), 37: Sandoval (DM)

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Estadio: León Kolbowski

Fotos: Prensa Club Atlético Atlanta