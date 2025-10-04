Maipú goleó a Atlanta e ingresó al Reducido

San Martín no pudo con Sarmiento de La Banda
En el Este Mendocino empató sin goles y como su rival tiene ventaja deportiva está obligado a ganar en Santiago del Estero para poder pasar a los 8vos de final.
La victoria 3 a 0 ante el Bohemio en Villa Crespo lo ubicó en el 7mo lugar, clasifico además al Botellero a jugar la edición 2026 de la Copa Argentina.Deportes04/10/2025Deportes CuyoNoticias
La derrota de local ante Colegiales y la posterior pelea entre hinchas y jugadores no era lo mejor para ir a buscar la clasificacion y de visitante, pero Deportivo Maipú se sobrepuso a las adversidades y con total autoridad le ganó 3 a 0 a Atlanta en Villa Crespo consiguiendo el objetivo de ingresar al octogonal que entregará el segundo ascenso a Primera.
Los resultados registrados en la última fecha - se jugaron todos a la misma hora- le sirvieron además a Maipú a ocupar el 7mo lugar (estaba 8vo) y con ello, además de jugar el Reducido estará en la proxima edición de la Copa Argentina en 2026, es decir una tarde a pedir de Boca, el primer gol lo hizo Bonacci y debutaron en la red Arno y Saccone. Tarde perfecta.
Todos los goles se marcaron en el segundo tiempo, a los 7 Bonaci, a los 22 Arno y a las 37 Saccone, en el primer tiempo todo estaba cero a cero y un gol de Colegiales ante el ya clasificado Deportivo Madryn o del mismo Atlanta hacina peligrar la clasificacion maipucina, llegó el primer gol y fue una liberación, Maipú dependia de si mismo, ganaba y clasificaba.
Los goles: El primero de Bonacci desviando un centro de De la Reta, el segundo de pelota parada, córner para el cabezazo de Arno y el tercero Saccone para el aplauso cuando entrando al área enfrentó al arquero y se la picó para que la bol ingresara al fondo de la red, tres buenos goles para ahuyentar fantasmas y meterse de lleno en lo que vendrá.
Maipú deberá esperar 24 horas para saber a que rival enfrentará, terminó 7mo y jugará con el 3ro de la otra zona con la desventaja de ser visitante por mejor ubicación de su rival, hoy ese lugar es para Deportivo Moron, pero se juega la fecha completa y es imposible hacer cálculos previos hasta que termine la fecha del grupo B que aparece apasionante.
Asi terminó la fase regular: Deportivo Madry- primero y jugará la final- 60 puntos Ingresan al octogal o reducido: 2) Atlanta con 55 puntos, 3) Tristan Suárez 52, 4) Gimnasia y Tiro 51, 5) San Miguel 50, 6) San Martin de Tucumán 49. 7) Deportivo Maipú 48, 8) Patronato de Paraná 48, por mejor diferencia de gol Maipu 7mo. Descendieron Arsenal y Alvarado.
Atlanta: 0
Lautaro Lopez Kalienuk; José Gómez, Cain Fara, Tomás Rojas, Dylan Argüello; Fausto Montero, Nicolás Previtali, Santiago Coronel, Nicolás Medina; Lucas Ambrogio, Jonathan Baumana. DT: Luis García./ Cambios: Lautaro Fedele x Previtale, Jonathan Della Rossa x Medina, Nahuel Urtazuy x Ambrogio, Tomas Diaz x Montero, Vito Esmay x Coronel.
Deportivo Maipú: 3
Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan Pablo De la Reta; Lucas Faggioli, Mirko Bonfigli, Marcelo Eggel, Franco Saccone, Tomás Silva, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo/ Cambios: Juan Cruz Arno x Bonacci, Tomas Silva x Bonfigli, Santiago Paulini x Eggel, Agustin Bustinduy x Faggioli, Marco Campagnaro x Sandoval.
Goles: PT: 7: Bonaci (DM)/ ST: 22: Arno (DM), 37: Sandoval (DM)
Árbitro: Juan Pablo Loustau.
Estadio: León Kolbowski
Fotos: Prensa Club Atlético Atlanta
En duelo cuyano el Matador derrotó 6 a 5 al Olimpia sanjuanino que tambien se despidió de pelar por el titulo. Amplia supremacia de los equipos europeos.
El crack sanjuanino del Barcelona recibió un pelotazo en la cara ante Sporting. Fue trasladado al Hospital Rawson, está consciente y evoluciona bien.
Barcelona jugará ante Centro Valenciano y Sporting frente a Barcelos en un sábado de emociones en el Aldo Cantoni, tras una vibrante fase de grupos.
Andes talleres cayó goleado por el Sporting 8 a 2. Olimpia estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona 3-4 y destacado del día Centro Valenciano venció 3 a 2 a Melbourne
Andes Talleres de Mendoza que cayó en el debut frente al Barcelona español, en esta segunda jornada enfrentará a Sporting de Lisboa, Portugal.
En el inicio del Mundial de Clubes en San Juan, Barcelona goleó 9-1 a Andes Talleres con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez en el Aldo Cantoni.
Deportistas de triatlón, tenis, natación y vóley forman parte de la delegación mendocina que representa a la provincia en los Juegos Nacionales Juveniles.
Godoy Cruz comienza a escribir una nueva historia camino a la Vendimia 2026, con la convocatoria online para seleccionar a las soberanas de cada distrito.
Un accidente en Uspallata (Mendoza) dejó la Ruta 7 totalmente cortada. Dos camiones chocaron cerca de Aduana; los choferes están fuera de peligro.
