Joven fracturado tras vuelco en autopista de San Luis

Un joven de 26 años, oriundo de la ciudad de San Luis, resultó herido tras volcar su automóvil en el kilómetro 664 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a pocos metros del empalme con la ruta provincial N°11, camino a Villa Salles.

El hecho ocurrió este domingo 5 de octubre, alrededor de las 08:30 horas, según informaron desde la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial de la provincia.

De acuerdo al reporte policial, el conductor circulaba en sentido Oeste-Este a bordo de un Volkswagen Gol, cuando por razones que aún se investigan perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre el Cantero Central de la autopista.

Personal médico del hospital de Justo Daract acudió rápidamente al lugar y asistió al joven, quien presentaba una fractura en una costilla como consecuencia del accidente. Luego, fue trasladado en ambulancia hacia el centro de salud de la localidad para recibir una atención más completa.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Distrito 18° de Justo Daract, de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, y agentes del Ente Control de Rutas, quienes trabajaron en las tareas de asistencia, señalización y prevención vial.

Las causas del siniestro son materia de investigación, aunque no se descarta que las condiciones del pavimento y el viento hayan influido en la pérdida de control del vehículo.

Antccedentes de accidentes viales en Autopisa de las Serranías Puntanas

Durante el año 2025, se han registrado al menos tres accidentes viales graves en la Autopista de las Serranías Puntanas, según reportes disponibles hasta octubre.



Accidentes viales en la Autopista de las Serranías Puntanas en 2025

11 de junio de 2025: Un choque entre un camión Ford 1933 y un automóvil Rover en el kilómetro 805, cerca de Balde, provocó la muerte del conductor del auto. El impacto fue violento y el vehículo fue arrastrado hacia la banquina.

21 de agosto de 2025: Un camión que transportaba animales volcó y se incendió en la zona de Pasos de las Carretas, sobre la Ruta Nacional 7. El chofer falleció en el lugar. El siniestro obligó a cortar el tránsito en ambas manos y movilizó a bomberos y policías.

18 de julio de 2025: Un joven camionero de 21 años murió tras el vuelco de un camión tractor Fiat 619 T1 cargado con maíz, en el kilómetro 785, zona sur de San Luis. El conductor del vehículo remolcador y su acompañante resultaron ilesos.



Observaciones

Estos tres accidentes ocurrieron en distintos puntos de la autopista y en diferentes meses, lo que sugiere una frecuencia preocupante de siniestros graves.

No se ha publicado aún un informe oficial consolidado con el número total de accidentes viales en la autopista durante todo el año 2025.

La autopista es un corredor clave para el transporte de cargas, lo que incrementa el riesgo de accidentes con vehículos pesados.

