Vadillo lanza “Trabajo Joven 5.0” para el futuro

San Luis: dictarán capacitación para docentes en cooperativismo
Comenzará el martes 7 de octubre con la primera clase presencial en San Martín. Las inscripciones están abiertas con un cupo de 150 personas.
El candidato del Frente Verde presentó un plan que reemplaza subsidios por formación en inteligencia artificial y empleo real para jóvenes de todo el país.Política05/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, presentó en Mendoza su propuesta “Trabajo Joven 5.0”, un programa federal que busca reemplazar el asistencialismo por formación certificada, capacitación en inteligencia artificial y empleo real.
Vadillo explicó que el proyecto apunta a conectar a las nuevas generaciones con las oportunidades del futuro, mediante un cambio profundo en la forma en que el Estado impulsa el empleo.
“Mientras el mundo se prepara para la era de la inteligencia artificial, Argentina sigue atrapada en un modelo laboral del siglo pasado”, señaló el dirigente.
Según el candidato, el 45% de los jóvenes argentinos se encuentra desempleado o en la informalidad, y muchos ocupan trabajos en riesgo de desaparecer por la automatización. “El Estado sostiene la exclusión con subsidios, en lugar de invertir en reconversión laboral”, advirtió.
Formación y empleo inteligente
El programa Trabajo Joven 5.0 propone crear puentes reales entre educación y empleo mediante:
Becas 5.000: formación modular de 80 a 200 horas junto a universidades e institutos técnicos.
Programa “Centauro PYME”: 1.000 empresas con un “agente IA” formado y con acceso a herramientas digitales.
Escuelas Técnicas 5.0: nuevos trayectos en robótica y automatización.
Recualificación laboral: cursos en turismo, oficios tecnológicos y administración digital.
La meta es capacitar a 100.000 jóvenes en tres años, con una inserción laboral del 60% en los primeros seis meses.
Mendoza, epicentro del cambio
Vadillo propone que Mendoza sea el laboratorio del empleo del futuro a través de la creación de la Agencia Regional de Talento e Inteligencia Artificial (ARTIA Mendoza), un espacio que integre Estado, universidades y empresas.
“Si formamos 10.000 trabajadores digitales en 18 meses, Mendoza puede demostrar que el país puede construir su futuro con sus propias manos”, aseguró.
Centros Sarmiento: educación digital en todo el país
El plan también prevé la creación de los Centros Sarmiento, una red de bibliotecas públicas reconvertidas en espacios de aprendizaje digital con acceso a conectividad y herramientas de inteligencia artificial, para que jóvenes y adultos puedan capacitarse sin dejar sus localidades.
“El futuro no se espera, se aprende”
Vadillo cerró destacando que “la inteligencia artificial no viene a quitarnos el trabajo, sino a quitárselo a quienes no se animen a aprender”.
“El Estado debe ser un motor de talento, no un refugio del fracaso. Trabajo Joven 5.0 no es un plan de emergencia, es una visión de país”, concluyó.
Comenzará el martes 7 de octubre con la primera clase presencial en San Martín. Las inscripciones están abiertas con un cupo de 150 personas.
El mes cerró con una recaudación de las transferencias nacionales a la provincia con una merma del 11,6% en términos reales, en relación al mismo período de 2024.
La provincia iniciará una formación destinada a más de 700 docentes, que tendrá impacto inmediato en los dos últimos años de educación secundaria y superior.
El Poder Judicial de Mendoza dio a conocer las terminaciones de DNI de aquellos ciudadanos y ciudadanas que podrán ser convocados para participar de un juicio por jurados.
La provincia avanza en obras de wifi público y gratuito, con más de 30.000 metros de fibra óptica desplegados y más de 150 puntos de acceso en zonas estratégicas de valor social, cultural y productivo.
El mandatario sanjuanino destacó la importancia de dejar atrás las divisiones y trabajar de manera conjunta para consolidar un proyecto de país.
En el marco del Plan Conectar, 500 productores recibieron estas antenas con el objetivo de llevar conectividad en zonas ganaderas donde el servicio no llega.
El secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla informó que de las 1.131 pruebas realizadas, apenas cuatro dieron positivo por consumos ilegales .
Barcelona jugará ante Centro Valenciano y Sporting frente a Barcelos en un sábado de emociones en el Aldo Cantoni, tras una vibrante fase de grupos.
El Gobierno lanzó la obra del acueducto Recodo Sur en Nogolí, que reemplazará viejos canales, beneficiará a 25 familias y mejorará 12 mil hectáreas rurales.
La victoria 3 a 0 ante el Bohemio en Villa Crespo lo ubicó en el 7mo lugar, clasifico además al Botellero a jugar la edición 2026 de la Copa Argentina.
Defensa Civil de Mendoza reportó árboles y postes caídos en Lavalle, Luján y Rivadavia. El resto de las zonas sin novedades relevantes y con monitoreo continuo.
El Barça y Sporting Lisboa definirán el Mundial de Clubes de Hockey en San Juan. Este domingo se conocerán todos los campeones del certamen internacional.