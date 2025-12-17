Godoy Cruz dejará de emitir tasas municipales en papel

A partir de marzo de 2026, el Municipio de Godoy Cruz dejará de emitir los boletos de tasas y servicios municipales en formato papel y avanzará hacia un sistema de emisión 100 % digital. La medida apunta a consolidar un modelo de gestión más ágil, moderno y accesible para los vecinos.

La adhesión al boleto digital permitirá reducir los costos asociados a la impresión y distribución en papel, además de facilitar el acceso a la información de manera rápida y sencilla. Los vecinos podrán consultar y abonar sus tasas desde cualquier dispositivo con conexión a internet, evitando traslados innecesarios.

En paralelo, el Municipio fortalecerá la plataforma Ciudadanía Digital, que permitirá realizar diversos trámites de forma completamente online, como gestiones vinculadas a Servicios y habilitaciones comerciales, entre otros procedimientos administrativos. El acceso se realizará desde la página web oficial del Municipio.

La iniciativa también refuerza el compromiso ambiental de Godoy Cruz, ya que la reducción del uso de papel contribuye al cuidado de los recursos naturales y a una gestión pública más sustentable. Con estas acciones, el Municipio continúa apostando por la innovación y la mejora de los servicios municipales.