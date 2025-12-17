Godoy Cruz dejará de emitir tasas municipales en papel

Abren el concurso para el Parque Solar Municipal de Guaymallén
El proyecto se desarrollará en el ex vertedero de Puente de Hierro y permitirá cubrir todo el consumo eléctrico municipal con energía limpia.
Desde marzo de 2026, la comuna implementará el boleto digital para tasas y servicios, con el objetivo de simplificar trámites y reducir el uso de papel.Política17/12/2025Redacción CuyoNoticias
A partir de marzo de 2026, el Municipio de Godoy Cruz dejará de emitir los boletos de tasas y servicios municipales en formato papel y avanzará hacia un sistema de emisión 100 % digital. La medida apunta a consolidar un modelo de gestión más ágil, moderno y accesible para los vecinos.
La adhesión al boleto digital permitirá reducir los costos asociados a la impresión y distribución en papel, además de facilitar el acceso a la información de manera rápida y sencilla. Los vecinos podrán consultar y abonar sus tasas desde cualquier dispositivo con conexión a internet, evitando traslados innecesarios.
En paralelo, el Municipio fortalecerá la plataforma Ciudadanía Digital, que permitirá realizar diversos trámites de forma completamente online, como gestiones vinculadas a Servicios y habilitaciones comerciales, entre otros procedimientos administrativos. El acceso se realizará desde la página web oficial del Municipio.
La iniciativa también refuerza el compromiso ambiental de Godoy Cruz, ya que la reducción del uso de papel contribuye al cuidado de los recursos naturales y a una gestión pública más sustentable. Con estas acciones, el Municipio continúa apostando por la innovación y la mejora de los servicios municipales.
El proyecto se desarrollará en el ex vertedero de Puente de Hierro y permitirá cubrir todo el consumo eléctrico municipal con energía limpia.
El gobernador de San Juan realizó esta nueva entrega de viviendas a 33 familias. Se trata del barrio Ampliación Cuesta del Viento
Lo cobrarán en enero en consonancia con las medidas anunciadas para empelados de planta permanente, así lo dispuso el Gobernador Marcelo Orrego
La elección de la representante departamental 2026 ya está en marcha. Vecinos y vecinas pueden votar de manera online hasta el jueves 18 de diciembre.
Los Sectores 3 y 4 suman espacios recreativos, senderos accesibles y un sitio en homenaje a Malvinas, fortaleciendo el perfil turístico del parque sanjuanino.
Nancy Sosa se reunió en Mendoza con la Fiscal General de Distrito para evaluar el trabajo 2025 y definir estrategias conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.
Más de 140 educadores de la Región I recibieron sus certificados en la UPrO Tercera Rotonda, tras completar la capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano.
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.
La última edición de 2025 reunió a emprendedores, artesanos y artistas en una jornada con espectáculos, exposiciones y música en vivo.
Lo cobrarán en enero en consonancia con las medidas anunciadas para empelados de planta permanente, así lo dispuso el Gobernador Marcelo Orrego
El gobernador de San Juan realizó esta nueva entrega de viviendas a 33 familias. Se trata del barrio Ampliación Cuesta del Viento
Imperdible recorrido literario al aire libre con charlas, actividades y promociones especiales. Buscá tu itinerario para este viernes19 de diciembre
Rige del 15 de diciembre al 6 de enero y habilita, de forma excepcional, el estacionamiento medido en arterias clave del microcentro para facilitar las compras y ordenar el tránsito.